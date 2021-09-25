Eczacılar Günü ne zaman 2021? En güzel Dünya Eczacılar Günü mesajları

Eczacılık sağlık meslekleri arasında ayrı değeri olan çok eski bir geçmişe sahip mesleklerimizdendir. Tüm dünyada olduğu gibi bu özel gün ülkemizde de kutlanmaktadır. İşte, eczacılar günü 2021 tarihi bilgisi…

ECZACILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyanın almış olduğu ortak karar doğrultusunda her yıl 25 Eylül günü; Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. Daha öncesinde Eczacılar günü Türkiye’de akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihinde kutlanmaktaydı. Ancak, bu tarih 2009 yılında değiştirilmiştir. İstanbul’da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi esnasında delegasyon farklı bir öneri sunmuştur. FIP’in kuruluş tarihi olarak bilinen 25 Eylül’ün tüm dünyada Eczacılık Günü olarak kutlanması önerisinde bulunulmasının ardından, Uluslararası Eczacılık Federasyonu delegasyonunun oy birliği ile kabul edilmiştir. Sonuç olarak, 25 Eylül tarihinin tüm dünyada Eczacılık Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

Tüm eczacılarımızın Eczacılar Günü kutlu olsun...

İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.

Gelecek 25 Eylüllerin insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.

İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…

25 Eylül’ü eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü tüm eczacılara kutlu olsun.

İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Kutlu Olsun.