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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 16.05.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Ecem İsminin Anlamı Nedir? Ecem Ne Demek?

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Ecem İsminin Anlamı Nedir? Ecem Ne Demek?
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Ecem kulağı en hoş gelen isimlerden biridir. Türkçede yaygın olarak değerlendirilen bu isim aynı zamanda anlamı üzerinden de beğenilmektedir. Bu ismin anlamını öğrenebilir ve şirin yavrunuz için ona güzel bir ad verebilirsiniz. Peki, Ecem isminin anlamı nedir? Ecem ne demek? İşte detaylar.

Ecem Türkçe anlamı ile beraber, ‘kraliçem, benim sultanım’ şeklinde çok özel bir karşılık bulunmaktadır. Üstelik bu isim Türkçe kökenli olarak çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış güzel isimler arasında yer almaktadır.

 Ecem İsminin Anlamı

 Ecem adını kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Zira kız çocukları adına günümüzde değerlendirilen en güzel isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Anlamı ise, ‘benim sultanım ya da kraliçem’ gibi etkileyici ve güzel bir ifade ile karşılık buluyor. Kökeni Türkçe olan bu güzel isim Türk tarihinin pek çok farklı medeniyetlerin de kullanılmış adları arasında yer almaktadır.

 Farklı dönemlerde üst kademe kesimler için kullanılmış bir isim olarak öne çıkıyor. Eğer kız çocuğumuz için bir isim arıyorsanız Ecem en güzel seçenekler arasında yer almaktadır. Hem okunuşu ve telaffuzu hem anlamı hem de Türkçe olması ile beraber tercih edeceğiniz isimlerden biridir. Çok eski bir tarihe dayansa bile günümüzde hala yaygın olarak kullanılan en naif, kibar ve hoş telaffuza sahip isimler arasında bulunuyor. Bu adı tek başına kullanabilir ya da farklı isimlerle güzel bir bütünlük oluşturabilirsiniz.

 

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