Eca Kombi arıza kodları: Eca Kombi hata kodları ve çözümleri
Ev ya da iş yeri gibi küçük ölçekli alanlar için tasarlanmış, yer kaplamayan, doğal gaz kullanımını sağlayan, sıcak su ihtiyacını gideren en önemli ısıtma cihazı kombi ürünleridir. Kombinin ısıtma cihazı olarak tercih edilmesinin sebebi küçük alanlar için üretilmiş olması ve yer kaplamaması özelliğidir. Dünyada çok çeşitli kombi markaları bulunmaktadır. ECA markası da kombi araçlarını üreten markalardan sadece bir tanesidir. ECA marka kombilerin vermiş olduğu arıza kodlarını anlamları ve çözümleriyle birlikte detayları ile derledik.
Kombi markaları arasında ECA markası bilindik ve duyulduk bir isimdir. Dolayısıyla bizim ülkemizde de ECA markası kombi kullanan insan kitlesi bir hayli fazladır. Bu durum da beraberinde hata kodlarını çözümleriyle beraber öğrenmeyi gerektirmiştir.
ECA Kombi Arıza Kodları: ECA Kombi Hata Kodları ve Çözümleri
Bu hata kodlarının çözümlerine ve anlamlarına geçmeden önce liste halinde ECA kombi arıza kodlarını sizler için aşağıda sıraladık. İşte sıralama şöyle ilerlemektedir;
A3 arıza kodu
A4 arıza kodu
A7 arıza kodu
AC arıza kodu
Ad arıza kodu
B1 arıza kodu
C1 arıza kodu
C4 arıza kodu
C6 arıza kodu
D1 arıza kodu
E0 arıza kodu
E2 arıza kodu
E9 arıza kodu
EA arıza kodu
F7 arıza kodu
A3 Arıza Kodu Çözümü; Bu kod atık gaz sensöründe kesinti demektir. Bu kod ile arıza geldiğinde kombi cihazına müdahale edilmez. Bu yüzden servis yardımı alınmalıdır.
A4 Arıza Kodu Çözümü; Bu kod atık gazın çıkmasında sorun olduğunu göstermektedir. Bu durumda atık gaz tahliye edilemez. Sorunu çözmek için mutlaka servis aranmalıdır.
A7 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı kullanım suyu sensör arızası demektir. Bu arızada sıcak su alınamaz. Kablolarla veya sıcak su sensöründe problem olduğunu gösterir. Çözüm için servis aranmalıdır.
AC Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı dış hava sensör problemi demektir. Çözüm için servisin aranması yeterlidir.
Ad Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı ZE tip olan cihazda boyler sensör sorunu demektir. Bu soruna müdahale edilemez o yüzden çözüm için servis aranmalıdır.
B1 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı kod anahtar arızası demektir. Kod anahtar bağlantılarında sorun olduğu için cihaza dokunulmadan servis aranmalıdır.
C1 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı prosestat kontak sorunu demektir. Bu kod hermetik olan cihazın kontağı işletme esnasında açtığını belirtir. Çözüm için servis aranmalıdır. Çünkü problem elektronik kartta ya da fan da olabilmektedir.
C4 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı prosestat kontağı açmıyor demektir. Bu da hava akış anahtarının kontağı açmadığı anlamına gelir. Bu yüzden çözüm için direk olarak servis aranmalıdır.
C6 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı prosestat kontağının açık kaldığıdır. Kontak sürekli açık kalıyorsa bu kod ile karşılaşılır. Çözüm için servis aranmalıdır. Çünkü sorun elektronik kartla da ilgili olabilir.
D1 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı geri bildirim sorunu demektir. Çözüm için yapmanız gereken kombi cihazını sıfırlamaktır. Eğer düzelme olmuyorsa servis aranabilir.
E0 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı elektronik kartta dahili problem demektir. Bu kod elektronik kartta sorun yaşandığını gösterir. Bu yüzden ana kart tamir edilmeli ya da değiştirilmelidir. Çözüm için servis aranmalıdır.
E2 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı kalorifer gidiş suyu sorunu demektir. Bu kod kalorifer tesisatına bağlı olan sensörde kesinti, kısa devre olduğunu gösterir. Çözüm için servis aranmalıdır. Çünkü parça değişimi gerekebilmektedir.
E9 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı aşırı ısınma demektir. Bu kod aşırı ısınmaya bağlı olarak limit sensörü veya ısı termostatının attığını belirtir. İlk olarak su basıncı kontrol edilmelidir. Basınç düşükse su basılmalıdır. Petek vanalarına bakılmalıdır. Bu vanalar kapalıysa açılmalıdır. Sonra cihaz sıfırlanmalıdır. Eğer durumda değişiklik olmazsa servis aranmalıdır.
EA Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı ateşleme problemi demektir. Çözüm için daire gaz vanalarını kontrol edin. Çünkü gaz olmadığında bu sorun yaşanmaktadır. Eğer gaz varsa ve kombiye gaz geliyorsa cihaz sıfırlanmalıdır. Eğer sorun çözülmezse direk servis aranmalıdır.
F7 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı yanlış iyonizasyon sinyali demektir. Çözüm için ilk olarak cihaz sıfırlanır. Bu sıfırlamayı üç kere yapmalısınız. Eğer sonuç değişmezse servis aranmalıdır.