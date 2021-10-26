Kombi markaları arasında ECA markası bilindik ve duyulduk bir isimdir. Dolayısıyla bizim ülkemizde de ECA markası kombi kullanan insan kitlesi bir hayli fazladır. Bu durum da beraberinde hata kodlarını çözümleriyle beraber öğrenmeyi gerektirmiştir.

ECA Kombi Arıza Kodları: ECA Kombi Hata Kodları ve Çözümleri

Bu hata kodlarının çözümlerine ve anlamlarına geçmeden önce liste halinde ECA kombi arıza kodlarını sizler için aşağıda sıraladık. İşte sıralama şöyle ilerlemektedir;

A3 arıza kodu

A4 arıza kodu

A7 arıza kodu

AC arıza kodu

Ad arıza kodu

B1 arıza kodu

C1 arıza kodu

C4 arıza kodu

C6 arıza kodu

D1 arıza kodu

E0 arıza kodu

E2 arıza kodu

E9 arıza kodu

EA arıza kodu

F7 arıza kodu

A3 Arıza Kodu Çözümü; Bu kod atık gaz sensöründe kesinti demektir. Bu kod ile arıza geldiğinde kombi cihazına müdahale edilmez. Bu yüzden servis yardımı alınmalıdır.

A4 Arıza Kodu Çözümü; Bu kod atık gazın çıkmasında sorun olduğunu göstermektedir. Bu durumda atık gaz tahliye edilemez. Sorunu çözmek için mutlaka servis aranmalıdır.

A7 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı kullanım suyu sensör arızası demektir. Bu arızada sıcak su alınamaz. Kablolarla veya sıcak su sensöründe problem olduğunu gösterir. Çözüm için servis aranmalıdır.

AC Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı dış hava sensör problemi demektir. Çözüm için servisin aranması yeterlidir.

Ad Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı ZE tip olan cihazda boyler sensör sorunu demektir. Bu soruna müdahale edilemez o yüzden çözüm için servis aranmalıdır.

B1 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı kod anahtar arızası demektir. Kod anahtar bağlantılarında sorun olduğu için cihaza dokunulmadan servis aranmalıdır.

C1 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı prosestat kontak sorunu demektir. Bu kod hermetik olan cihazın kontağı işletme esnasında açtığını belirtir. Çözüm için servis aranmalıdır. Çünkü problem elektronik kartta ya da fan da olabilmektedir.

C4 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı prosestat kontağı açmıyor demektir. Bu da hava akış anahtarının kontağı açmadığı anlamına gelir. Bu yüzden çözüm için direk olarak servis aranmalıdır.

C6 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı prosestat kontağının açık kaldığıdır. Kontak sürekli açık kalıyorsa bu kod ile karşılaşılır. Çözüm için servis aranmalıdır. Çünkü sorun elektronik kartla da ilgili olabilir.

D1 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı geri bildirim sorunu demektir. Çözüm için yapmanız gereken kombi cihazını sıfırlamaktır. Eğer düzelme olmuyorsa servis aranabilir.

E0 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı elektronik kartta dahili problem demektir. Bu kod elektronik kartta sorun yaşandığını gösterir. Bu yüzden ana kart tamir edilmeli ya da değiştirilmelidir. Çözüm için servis aranmalıdır.

E2 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı kalorifer gidiş suyu sorunu demektir. Bu kod kalorifer tesisatına bağlı olan sensörde kesinti, kısa devre olduğunu gösterir. Çözüm için servis aranmalıdır. Çünkü parça değişimi gerekebilmektedir.

E9 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı aşırı ısınma demektir. Bu kod aşırı ısınmaya bağlı olarak limit sensörü veya ısı termostatının attığını belirtir. İlk olarak su basıncı kontrol edilmelidir. Basınç düşükse su basılmalıdır. Petek vanalarına bakılmalıdır. Bu vanalar kapalıysa açılmalıdır. Sonra cihaz sıfırlanmalıdır. Eğer durumda değişiklik olmazsa servis aranmalıdır.

EA Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı ateşleme problemi demektir. Çözüm için daire gaz vanalarını kontrol edin. Çünkü gaz olmadığında bu sorun yaşanmaktadır. Eğer gaz varsa ve kombiye gaz geliyorsa cihaz sıfırlanmalıdır. Eğer sorun çözülmezse direk servis aranmalıdır.

F7 Arıza Kodu Çözümü; Bu kodun anlamı yanlış iyonizasyon sinyali demektir. Çözüm için ilk olarak cihaz sıfırlanır. Bu sıfırlamayı üç kere yapmalısınız. Eğer sonuç değişmezse servis aranmalıdır.