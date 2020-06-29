Ebeveynlerin çocukların göz sağlığına etkisi

Göz sağlığı konusunda son yıllarda daha bilinçli olsak da ileri yaşlara kadar görme azlığının farkında olmadan hayatını sürdüren kişiler ile karşılaşmaktayız. Teknolojinin gelişimiyle birlikte gözlerimizi daha çok kullanmak zorunda kalmamız nedeniyle görme bozukluklarını tanı almak artık daha kolaylaştı. Ancak çocukluk döneminde göz muayenelerinde hala çok büyük ihmaller yaşanmaktadır.

Genelde olan görüş; çocuklarda görme bozukluklarının olmadığı ve okul çağı öncesinde çok belirgin bir sorun yok ise göz muayenelerinin yapılması gerekmediğidir ve bu çok büyük bir yanılgıdır.

Yetişkinlerde olabilen her göz hastalığı bebek ve çocuklarda olabilmektedir. Bunlar katarakt, göz tümörü, göz tansiyonu, hipermetropi, astigmatizma gibi geniş yelpazede sıralanabilir. Hatta çocuk özellikle bir rahatsızlık dile getirmez ise veya öğretmen tarafından farkedilen bir sorun olmadı ise muayene yaşı çok daha geç dönemlere bırakılmaktadır.

Göz muayenelerinde aile oldukça önemli

Bebek ve çocuk göz muayenelerinde aile etkisi çok önemlidir. Bir bebeğin veya çocuğun görüp görmediği ve görmesinin ne kadar sağlıklı olduğunu muayene etmeden anlamak mümkün değildir. Ve bu muayene göz doktorlarınca yapılmalıdır. Yani belli aralıklarla çocuk doktoruna götürülerek yaptırılan muayenedeki göz sağlığı kontrolü çok doğru ve yeterli değildir. Eksiklikler doğurabilir ve sonuçta geri dönüşümü olmayan problemlere yol açabilmektedir. Burada yapılması gereken bir bebek doğumdan sonraki ilk 6. ayda genel bir göz kontrolü için göz doktoruna muayene ettirilmelidir. Bu dönemden sonra yıllık kontrollerin önemi büyüktür. İlk 9 yaş bir çocuğun göz sağlığı açısından altın dönemidir. Bu dönemde fark edilen göz problemleri daha kolay tedavi edilmekte ve göz tembelliği oluşumu engellenebilmektedir. Yıllık kontrole götürülemeyen çocuklarda okul çağı öncesi en azından 3 muayene seansı mutlaka yapılmalıdır. Bunlar ilk 6 ay, 3 yaş ve 5,5 yaş dönemleridir.

Bilinçli ebeveynler ile hastalıkların erken tanı ve tedavileri mümkün olabilmektedir.