Ebeveynlerin çocukları için asla yapmaması gereken 8 şey

Onların adına konuşmayın

Her şey küçük bir çocuğa adının sorulmasıyla başlar. Genelde çocuk daha cevap vermeye hazırlanırken, ebeveynler soruyu cevaplar. Çocuklar konuşmayı öğrenip kendini ifade etmeye başlayınca bu alışkanlıktan vazgeçmelisiniz. Çocuğunuz sizden yardım isterse, cevapları konusunda ipucu verebilirsiniz ama kesinlikle onlar adına konuşmamalısınız.

Çocuklarınızla arkadaş olun

Birçok anne baba çocuklarıyla arkadaş olmaya çalışır, ancak kendi sırlarını paylaşmaz. Eğer gerçekten arkadaş olmak istiyorsanız, siz de çocuğunuzla paylaşımda bulunun. Çocuklarınızla arkadaş olun ama bir yandan da kendi yaşıtlarıyla da arkadaş olmasını engellemeyin.

Çocuklarınız adına karar vermeyin

Sevmedikleri şeyleri kesinlikle dikte etmemelisiniz. Ne yiyeceğine, ne giyeceğine siz karar verirseniz çocuklar zamanla isteklerini ve hedeflerini bastırırlar. Çocuğunuzun istek ve ihtiyaçlarını gözlemleyin. Onlara iyi alışkanlıklar öğretmeniz gerekiyorsa bunu şiddetle yapmayın.

Onlara yardım edin

2-3 yaşındaki çocuklar kendi başlarına kıyafetlerini çıkarma, oyuncaklarını toplama gibi işleri yapabilir. Sadece bu kadarıyla kalmak istemeyip her şeyi kendisi yapmak isteyebilir. Tüm hayatı boyunca onlara hiçbir şey yaptırmaz sürekli arkasını toplarsanız, yetişkin olduğunda da dağınık olmasına şaşıramazsınız. Çocuğunun işleri mümkün olduğunca kendi yapmasına izin verin. Sadece ihtiyaç duydukları anlarda yardım edin.

Zevklerine saygı duyun

Sık sık müzik zevklerimizi, kitap tercihlerimizi ve giyim tarzımızı çocuklarımıza empoze etmeye çalışıyoruz. İyi niyetli olabilirsiniz ancak bir çocuğun bireyselliğini azaltır. Çoğu durumda ise çocuklar tam tersini yapabilir.

Paralarını saymayın

Çocuklar verdiğiniz harçlıkları kumbarada biriktirmeyi sever. Gizlice paralarını saymak, ceplerini veya cüzdanını kontrol etmek ise bir ebeveynin yapacağı en yanlış hareketlerden biri. Paralarını almak istedikleri şeyler için biriktirmelerine izin verin. Hatta onları tutumlu olmaya ve birikim yapmaya teşvik edin.

Hobilerini seçmesine izin verin

Anneler çocuklarını müzik okuluna götürmek isterken babaların tercihi genelde spor okulları olur. Çocukların hobilerini seçecek kişi kesinlikle ebeveynler değil, çocukların kendisi olmalı. Çocuklarınızın ilgi ve eğilimlerine dikkat edin. Onlara neyi sevdiklerini sorun ve bu alanda gelişmeleri için destek olun.

Başarılarını övün

Anne ve babalar çocuklarının başarılarını kendilerininki gibi anlatır. Örneğin çocuklarının üniversiteyi nasıl bitirip iş bulduklarını anlatmaya başlarlar. Bunu kendilerinin başarısı gibi anlatırlar ve çocuklar bundan genellikle nefret eder. Çocuklarınızın başarılarından dolayı mutlu olun ve onları övün.