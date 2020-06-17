Yanlış yapılan spor sakatlanmaya neden oluyor

Koronavirüsün yarattığı salgın nedeniyle 3 aydır evde olduğumuz ve spor salonlarının kapalı olması nedeniyle alışık olunan spor aktivitelerinin yapılamadığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, normalleşme süreci ve havaların ısınmasıyla fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin spora başvurduğunu aktardı. Aylardır hareketsiz yaşamda kalınması sebebiyle fit bir vücuda sahip olmaya çalışırken oluşabilecek sakatlıklardan korunmak için mutlaka spor cerrahisi konusunda deneyimli hekimlerden destek alınması gerektiğinin altını çizdi.

Op. Dr. Yiğit Erdağ “Sosyal yaşantımızın gerekliliklerinden biri haline gelen sporu, sağlıklı bir yaşam için hayatımızın her anına yerleştirmeliyiz. Yapılacak olan sportif aktivitenin türüne göre bilinçli olarak vücudumuzu spora hazırlamak, gelişebilecek sakatlıkların riskini büyük oranda azaltmaktadır. Ortopedik açıdan kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının riskini azaltmak ve eklem sağlığımızı korumak adına da doktor kontrolünde ama spor ile de ilişkimizi kesmeden sağlıkla yaşama devam edebilirsiniz” dedi.

Kalp damar sağlığı bakımından önemli

Düzenli ve dengeli egzersiz yapmanın sadece kalori yakmak ve kasları biçimlendirmeye değil sağlığımıza da büyük oranda fayda sağladığını belirten, Op. Dr. Erdağ, “Spor, kalp ve damar hastalıkları gibi ölümcül rahatsızlıkların gelişme riskini önemli oranda azaltmakta, diyabet ve obezite ile mücadelede önemli bir yer tutmaktadır. Verimli kan akışının sağlamasına eden olan spor, vücudunuzun kalorileri yakmasını ve sağlıklı kilo alımını kolaylaştırarak kalbinizin sağlıklı kalmasına da yardımcı olmaktadır” dedi.

Bilinçsiz spor yaralanma riskini arttırıyor

Ortopedik açıdan kas iskelet sistemi rahatsızlıkları riskini azaltmak ve eklem sağlığımızı korumak adına spor yapmanın bir yaşam tarzı haline gelmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Erdağ sözlerine şöyle devam etti: “Yapılacak olan sportif aktivitenin türüne göre bilinçli olarak vücudumuzu spora hazırlamak, gelişebilecek sakatlıkların riskini azaltmakta, kişinin yaşına, eklem sağlığına, sağlık sorunlarına ve olanaklarına göre türleri tercih etmeleri sakatlanmaların önüne geçmektedir. Yapılan uygunsuz sportif aktiviteler ile bağ, tendon, menüsküs ve kıkırdak yaralanmaları riski çok artmaktadır. Tedavi edilmediğinde bu hasarlar kalıcı sakatlıklar ve hareket kısıtlılıklarına yol açabilmektedir. Ayrıca aktivitenin kişiye özel olması ve düzenli olarak yapılıyor olması spor sonrası oluşabilecek yaralanmaların tedavisi ve bu yaralanmaların yol açabileceği sakatlıklardan korunmanın yolları arasında.”

Spor öncesi muayene önemli

Spor yaralanmalarının önemli nedenlerden birinin bilinçsizce yapılan aşırı yüklenmelerden kaynaklandığını ifade eden Op. Dr. Yiğit Erdağ sözlerini şöyle noktaladı: “Bilinçsiz sportif aktiviteleri maalesef cerrahi olarak düzeltilmesi gereken yaralanmalara yol açabilmektedir. Bu sebeple spor ile oluşabilecek yaralanmaların tedavisi ve bu yaralanmaların yol açabileceği sakatlıklardan korunmak için mutlaka spor cerrahisi konusunda deneyimli hekimlere başvurulmalıdır.”