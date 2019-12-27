Vücut şekillendirmede yeni yöntem: J-Plasma

Doğru kullanıldığında yüksek tedavi edici gücüne sahip olan lazer ışınları, ultrason ve radyofrekans enerjisi, kontrolsüz ve gelişigüzel maruz kalındığında cilt sağlığını tehdit eden bir düşman gibidir. Enerjiyi yararımıza kullanmak ciddi bir teknoloji ve tecrübe ister. J-Plasma’nın sahip olduğu ‘soğuk enerji’ cildimiz için günümüz koşullarında en etkili ve güvenli teknolojidir. Uygulama, cilt altı ısının 80-85 dereceye ulaştığı halde deri yüzeyi ısısının 40-42 dereceyi geçmesine izin vermediği için cilt yanıklarına neden olmaz. Başlıca yararları ise şöyle:

Sarkmayı önler

Sarkmaya eğilimli ciltlerde hızlı ve etkin bir sıkılaşma yaratıyor ve cerrahi germe operasyonu riskini azaltıyor. Helyum ve radyofrekans sinerjik enerji kombinasyonu yeni ve sıkı bir doku yaratmada önemli rol oynuyor. Deri altı dokusu yüksek plazma enerjisi altında kaldığı zaman uyarılarak genç fibroblastlar üretiyor. Birkaç saatlik bir süre uygulama için yeterli.

Son derece güvenli

Helyum gazı, radyofrekans enerjisi ile birleşiyor ve plazma enerjisi oluşuyor. Helyum gazı oldukça güçlü ve soğuk. Plazma enerjisi deri altında bulunan bağ dokularında maksimum sıkılaşma sağlıyor. Plazma enerjisi lazer enerjilerinden daha soğuk olduğu için dokuda yanıklar oluşturmuyor. Deride oluşabilecek çekinti ve dalgalanma denilen düzensizliklere yol açmıyor. İyileşme süreci de çok hızlı.

Sarkma ve gevşeme olan her bölgeye uygulanabilir

J-Plasma doku hasarı ve yanık riski olmayan çok güvenli bir teknoloji. Göz kapakları, yanaklar, gıdı başta olmak üzere cerrahisiz yüz germede kullanılıyor. Gevşemiş göbek derisini toparlıyor ve kol içlerini sıkılaştırıyor. Bir selülit tedavisi olarak da kabul ediliyor. Bacak içleri ve diz üzerindeki dalgalanmaları yok ederken selülite neden olan yapıları kırarak genç, nemli, parlak ve homojen bir doku oluşturuyor. Uygulanan bölgeler ise şöyle:

Karın

Sırt

Bel

Basen

Bacak içi

Diz

Jinekomasti

Gıdı

Kol

Operasyon sonrasında hastalar genellikle birkaç gün içinde gündelik hayatlarına ve işlerine dönebiliyor. İlk ayda daha sıkı ve gergin bir cilt görünümü hızla belirginleşiyor. Hedeflenen sıkılaşma ve cilt gerginliği 3 - 6 ay aralığında maksimuma çıkıyor ve etkisini uzun yıllar boyu koruyor.