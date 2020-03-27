Vajinismusun sanıldığından farklı bir sebebi olabilir

Vajinismus ya da kadında cinsel ilişkiye girememe nedeniyle bize başvuran kişilerin neredeyse hiçbirinde fiziksel olarak bir sıkıntı görülmemektedir.

Danışan kişiler yaşam öyküleri içinde herhangi bir aile baskısı görmediklerini, rahat bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdiklerini belirterek sorunu kesinlikle bir fiziksel engelin oluşturduğunu ve bu sorun ortadan kaldırıldığı takdirde cinsel ilişkiyi problemsiz başarabileceklerini düşünmektedirler. Hatta evlilikler için daha önceden oluşturulan bazı tabu ve ilk gece korkusu gibi durumlarının da olmadığını eklerler. Bu duruma fiziksel problemin kesin neden olduğunu düşünürler.

Bu şekilde gelen kişi ve geçmişte baskıya uğramış veya herhangi bir durumdan etkilenmiş her kişiye öncelikle bir muayene yapılır ve fiziksel olarak bir engel olup olmadığı kesinlikle kontrol edilir. Fiziksel engel durumu bu muayenelerin neredeyse hiçbirinde çıkmaz. Olası bir fiziksel engel ise genellikle küçük müdahaleler ile ortadan kaldırılabilir.

Fiziksel olarak engelin olmaması; kadında cinsel ilişkiye girememe problemi ya cinsel eğitim ve bilgi eksikliği ya da içimizde oluşturulan bir baskının dışa durumudur. Vajinismus tedavisi davranışsal ve bilişsel bir yaklaşım metodu ile kişiye cinsel organları tanıma, kasları eğitme ve yönetme, kendini tanıyan bir birey olarak duygularına hâkim olmayı öğretir.

Başvuranların ya da başvurmasa da cinsel ilişkide sıkıntı yaşayan kadınların çoğu bu durumu değişik derecelerde yaşayabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere vajinismus belirli derecelerde olabilmektedir. Biz vajinismusu 5 derecede görebilmekteyiz. Derecelere göre de tedavi süresi etkilenebilir.