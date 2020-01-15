Türklerin %95’inin gözleri ışığa karşı hassas

Türkiye’den 1.020 katılımcıyı kapsayan küresel araştırma, gün boyunca değişen ışık koşullarının katılımcılarda göz yorgunluğu ve rahatsızlığına sebep olduğunu gösteriyor.

Her gün, göz konforunu ve görmeyi etkileyen yoğun ışığa ve UV ışınlarına maruz kaldığımızı ifade eden Johnson & Johnson Vision Türkiye Profesyonel Eğitim ve Gelişim Müdürü Op. Dr. Banu Arslan, “Katılımcıların %67’si görme kusurlarının düzeltilmesi için gözlük veya kontakt lens kullanıyor. Anket sonuçları sektörde karşılanmamış bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Kontakt lens kullanıcılarına, gözlerini koruma ve ışık koşullarıyla ilgili stresi yönetme konularında yardımcı olacak çözümler sunuyoruz.” dedi.

Işıktan rahatsız olduğunu belirten anket katılımcıların %91’i, ışığın etkisini gözlerini kısarak azaltmaya çalıştıklarını belirtiyor. Aldıkları diğer önlemler arasında bilgisayarın ekran parlaklığını azaltma (%83), bulunulan ortamın ışığını kısma veya azaltma (%78) ve fazla ışıklı ortamda gölgede kalma (%77) bulunuyor. Anket sonuçlarına göre, katılımcılar (%80) en çok araba kullanırken gözlerinin ışıktan rahatsız olduğunu belirtiyor. Katılımcıların şikâyet ettiği diğer bir durum ise, alışveriş merkezinden ya da sinemadan çıkmak gibi karanlık bir ortamdan bol ışıklı bir ortama geçilmesi (%77).

Göz sağlığı diğer sağlık sorunları kadar önemli

Türkiye’de ankete katılanların %81’i (10 kişiden 8’i) ışığın görme üzerindeki etkileri konusunda biraz endişelendiklerini belirtiyor. Katılımcıların büyük bir kısmı (%87) gözlerini korumak için önlem almalarının önemli olduğunu; katılımcıların %62’si göz sağlığının diğer sağlık sorunları kadar önemli olduğunu söylüyor.

Gözleri ışıktan korumanın genel göz sağlığı ve konforu için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Arslan, “Herhangi bir göz sorunu ya da ışık hassasiyeti olan kişilerin mutlaka bir göz hekimine başvurmasını öneriyoruz. Düzenli göz muayenesi göz sağlığının ilk basamağıdır.” dedi.

Araştırma Yöntemi

Tüketiciler arasında ışık hassasiyetinin yaygınlığını araştırmak için Johnson & Johnson Vision Care Inc ve Fleishman Hillard’ın şirket içi araştırma uygulaması TRUE Global Intelligence™, Türkiye’de 18 yaş ve üstü 1.020 yetişkinden oluşan ulusal temsili bir örneklem arasında 10 dakikalık dijital bir anket gerçekleştirdi. Hata payı, %95 güven seviyesinde %±3’tür.