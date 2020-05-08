Tüp mide ameliyatıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Tüp mide ameliyatı ile midenin boyutunun küçültülmesi ve çok az yiyecek ile tokluk hissetmesi hedeflenir. Bu sebeple midenin belli bir bölümü cerrahi işlemle çıkarılır. Sonrasında tüp şeklinde bir mide bırakılır. Operasyondan sonraki birkaç yıl içinde fazla kilonun %70-90’ı kaybedilir.

Obezite cerrahisi ile ilgili doğru bilinen yanlışlar şöyle;

“Ameliyat çok risklidir.”



Her operasyonda olduğu gibi bu ameliyatta da riskler vardır. Ancak obezite, ameliyattan çok daha büyük riskler oluşturur. Çoğu kilo verme ameliyatında iyileşme süresini ve komplikasyon riskini en aza indiren teknikler kullanılır. Komplikasyonlar, nadir olmakla birlikte, hastalar cerrahinin spesifik risklerinin farkında olmalıdır.

“Ameliyattan sonra takviye almama gerek yok.”



Hastaların vitamin eksikliklerini önlemek için belirli takviyeleri almaları gerekebilir.

“Kilolu olan tüm hastalar ameliyat olabilir.”



Ameliyat öncesi detaylı check up’la alanında uzman hekimlerin onayıyla ameliyata karar verilir.

“Operasyon sonra günlük yaşama dönmek için uzun bir süre gerekir.”



Hastaya göre farklılık göstermekle birlikte 4. ile 7. gün arasında rutin yaşantısına devam edebilir.

“Ameliyattan sonra yediklerime dikkat etmem gerekmez.”



Aksine kişi eğer doğru beslenme kurallarını yaşamına entegre edemez ise tekrar kilo alabilir. Kilo verme başarısı; kilo alımını önlemek için beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi birçok önemli faktöre de bağlıdır. Hasta bu faktörlere dikkat etmelidir.

“Ameliyat sonrası diğer hastalıklarım daha kötüye gider.”



Obezite başlı başına 70’den fazla yan hastalığa sebep olur. Obezite cerrahisiyle bu hastalıklarda iyileşme görülebilir.

“Ameliyattan sonra yoğun bakımda kalırım.”



Yüksek riskli hastalar dışında yoğun bakıma ihtiyaç duyulmaz.

“Ameliyat öncesi süreç çok uzundur.”



Ameliyat öncesinde yapılan testler çok uzun bir süreç gerektirmez.

“İş hayatıma uzun bir süre dönemem.”

Değişiklik göstermekle birlikte 1 hafta içinde işinize dönebilirsiniz. Fakat iş hayatınıza dönmeniz mesleğinize göre farklılık gösterebilir.

“Ameliyattan sonra doktora gitmem gerekmez.”



Ameliyattan sonra kontrolleriniz devam eder.

“Kilo verme hızı her hastada aynıdır.”



Bu hız metabolizmaya göre değişmekle birlikte ameliyattan sonra ilk üç ay hızlı şekilde kilo verilir. İlk yıl istenmeyen kiloların %70-90'nını kaybetmiş olur.

“Şeker hastalığım daha kötü etkiler.”



Tüp mide ameliyatı sonrası şeker hastalığında iyileşme sıklıkla görülür. Hastaların %70’inde iyileşme görülmektedir.