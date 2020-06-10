Tam idrar tahlili (TİT) nedir? Normal idrar testi değerleri nelerdir?

Tam idrar tahlili, adından da anlaşılacağı üzere, sizden alınan idrar örneğinin tahlil (tetkik) edildiği bir testtir. İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları ve diyabet gibi birçok hastalığın tanısında kullanılıyor. Rutin muayenelerde, sancılı idrar yapma ve gebelik durumlarında bu testi yaptırarak, böbrek ve üriner sistem hastalığının olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.

Tam idrar tahlili nedir?

Tam idrar tahlili/(TİT), biyokimya laboratuarlarında idrarların tahlil edildiği teste verilen addır. İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek ve diyabet gibi birçok hastalığı teşhis etmek ve değerlendirmek için yapılıyor.

Böbreklerimiz, zararlı maddeleri süzerek, idrar yoluyla dışarı atıyorlar. Sağlıklı bir vücutta idrarın rengi genellikle soluk sarıdır. Tam idrar tahliliyle, vücutta atılan maddelerin yoğunluğuna bakılıyor. Bununla birlikte idrar sedimentiyle idrar çökeltisinde akyuvar, alyuvar, bakteri gibi canlı hücrelerle idrar yolu taşına işaret edecek maddeler aranıyor.

Tam idrar tahlili neden isteniyor?

- Rutin muayene,

- Karın, yan ağrısı,

- Sık idrara çıkma, ağrılı idrar yapma,

- İdrardan kan gelmesi,

- İdrar yolları enfeksiyonları,

- Gebelik kontrolleri,

- Hastaneye kabul,

- Ameliyatlardan önce doktorunuz sizden tam idrar tahlili isteyebiliyor.

Tam idrar tahlili, böbrek, üriner sistem hastalıkları ile hastalığın seviyesi konusunda doktorunuza önemli bilgiler veriyor. Ayrıca idrarda protein, kan, protein, lökosit esteraz tespitine de olanak sağladığından olası hastalığınız için de aydınlatıcı bilgiler verebiliyor.

Tam idrar tahlili normal değerleri;

* Dansite; 1.005-1.025

* pH; 4.5-8

* Bilirubin; Negatif

* Hemoglobin/kan; Negatif

* Berraklık; Berrak

* Renk; Sarı

* Glukoz; Negatif

* Keton; Negatif

* Lökosit Esteraz; Negatif

* Nitrit; Negatif

* Protein; Negatif

* Ürobilinojen; Normal

* Bakteri; Negatif

Tam idrar tahlilindeki kısaltmalar ne anlama geliyor?

Sg: Dansite (Yoğunluk); Normal değerleri 1.005-1.025 arasındadır. Bu değerler dışında olduğunda Refraktometreyle tekrar ölçüm yapılıyor. İdrarın soğutulması ve idrarda protein atımı dansiteyi artıran etkenlerdir

pH; Normal değerleri 4.5-8 arasıdır. PH ortalaması 6 olarak kabul ediliyor. Kan transfüzyonları, kusmalar, uzun süren soğuk banyo ve fazla alınan alkali yapıcı maddeler idrar pH’ının artmasına neden oluyor. Şeker hastalığı, gut, lösemi, yüksek proteinli diyet, akut eklem romatizması, C vitamini eksikliği ve asidik ilaçların alınması da idrar pH’ını azaltan faktörlerdir.

LEU: Lökosit; Tahlil sonucunda idrarınızda lökoside rastlanması patolojik etki olduğunu gösteriyor.

NIT: Nitrit; İdrarınızda nitrite rastlanması, nitrit üreten bakterilere sahip olduğunuz anlamına geliyor.

PRO: Protein; Sağlıklı bir insanın idrarında protein görülmez. İdrarda proteine rastlanması genellikle hamilelerde görülüyor. Eğer hamile değilseniz ve idrarınızda protein bulunuyorsa, böbrek rahatsızlığınız var demektir.

GLU: Glikoz; İdrarda negatif çıkması normal değerdir. Kandaki aşırı glikoz, idrarda da kendini göstermesi bekleniyor. Fakat bazı hastaların kanlarında aşırı glikoz olmasına rağmen, bu idrarlarına yansımıyor. Şeker hastalığı, hamilelik, uzun süre aç kalmanız ve kurşun zehirlenmeniz idrarınızda glikoz düzeyinin artmasına yol açıyor.

KET: Keton; Normal şartlarda idrarda keton olması beklenmiyor. İdrarınızda keton görülmesi şeker hastalığı şüphesini ortaya çıkarıyor. İdrarda keton çıkması genellikle; kontrolsüz diyet yapmalarda, uzun süre aç kalanlarda, karbonhidratsız beslenme sonucunda oluyor. Ateş, ishal ve şiddetli kusmalarınız da idrarınızda ketonun miktarını artırıyor.

BIL: Bilirubin; idrarda bilirubinin negatif yani olmaması gerekiyor. Şayet idrarınızda bilirubin rastlandıysa sarılık hastalığına yakalanmış olabilirsiniz.

ERY: Eritrosit; İdrarınızda kan olduğunu gösteriyor. İdrarınızda kanama mı var yoksa renk değişikli mi olmuş, öncelikle bunun ayrımı yapılıyor. Eğer idrarınızda 5’ten fazla eritrosit (kan hücresi) görülmüşse, idrarınızda kan olduğu tanısı konuyor.