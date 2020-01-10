Şifa deposu! Kestane balı neye iyi gelir?

Kestane balı, astım hastalığında tedavi amaçlı kullanılır.

Düzenli tüketildiğinde kuru öksürüğü rahatlatır.

Yanık yaralarının tedavisinde kullanılır.

Halsizliğin giderilmesine yardımcı olur, enerji verir.

Solunum enfeksiyonları kış aylarında sıkça görülür. Eğer enfeksiyonlardan kolayca etkileniyorsanız her gün düzenli olarak kestane balı tüketmenizde fayda var.

Aromasıyla ağız kokularını giderir.

Kan pıhtılaşmasını önler ve damarları korur.

Kolesterolü düşürür ve kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder. Damar sertliğine iyi gelir.

Kas kramplarını giderir, kasların gevşemesine yardımcı olur.

Gözlere iyi gelir. Katarakt gibi göz hastalıklarına karşı koruyucudur.

Kestane balının hafızayı güçlendirme özelliği vardır.

Romatizma ve siyatik ağrılarının tedavisinde etkilidir.

Kestane balı alırken nelere dikkat edilmeli?

Kestane balı alırken yalnızca patent, marka, ambalaj, etiket unsurlarına bakmak yeterli değildir. Balı aldığınız markayı da sorgulamalısınız. Paketin üzerinde parti numarası, dolum tarihi, son kullanma tarihi, firma adı, adresi gibi firma kimliğini açıkça belli eden bilgiler olmasına, kapakta garanti bandı bulunmasına dikkat edin.

Faydalı olduğu kadar dikkatsiz tüketiminde sağlığa zararı olan bu balı dozunda ve eğer bir polen türüne alerjiniz varsa doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda var.