Ses telleri nedir? Ses telleri nerede bulunur? Ses tellerine ne iyi gelir?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Ses, soluk alıp verme sırasında akciğerler aracılığı ile gelen havanın, ses telleri arasından geçerken titreşim oluşturması sonucunda meydana gelmektedir. Ses telleri, kişilerin ses çıkarmalarını sağlayan, ana organlardır. Ses tellerinde meydana gelen şikayetler bir çok sebeple ilişkili olarak ortaya çıkabilmektedir. Sesin uygun olmayan, kötü şartlarda, özellikle de uzun bir süre ve yüksek bir tonda kullanılması gibi pek çok etken, ses telleri üzerinde geçici veya kalıcı felce sebep olabilmektedir.

Ses Telleri Nerede Bulunur?

Boğaz bölgesinde havanın geçtiği bölüm, gırtlak bölümüdür. Gırtlak, soluk borusu ile dil arkası arasında kalmaktadır. Gırtlak, ses tellerini içerdiğinden ötürü ‘ müzik kutusu’ olarak da adlandırılmaktadır.

Gırtlakta yer alan kaslar, ses tellerini gevşetir ve gerer. Kişi nefes aldığında, ses telleri gevşer ve böylelikle içerisinden hava geçen ‘V’ şekline benzer bir aralık oluşur. Konuşulduğu takdirde ses telleri, ses teli ile ilişkili kasların yardımı ile çekilir ve aralık daralır. Daha sonra akciğerlerden gelen hava, gırtlaktan çıkarken gerilmiş ses tellerini titreterek, sesin çıkmasını sağlar.

Ses Tellerine Ne İyi Gelir?

Ses tellerinde oluşan sorunlar, her yaştan kişilerde görülebilmektedir. Genelde boğaz bölgesinde kuruma ya da kaşınma ile beraber ses telleri etkilenerek, ses kısıklığı oluşumuna neden olur. Gün içinde sigara içilmesi, çığlık atma, çok fazla ve sesli bir şekilde konuşulması, ses tellerinin yıpranmasına yol açmaktadır. Ses tellerinin çok fazla yıpranmasını veya yaralanmasını önlemeye yönelik, sesin dinlendirilmesi oldukça mühimdir. Uzman hekimlerin önerileri üzerine, ilaç kullanımına da başlanabilmektedir.

Ses tellerindeki sorunlar genellikle, ses tellerinde ortaya çıkan bir problemden dolayı kaynaklanır. Ses tellerinde problem olan kişiler için, doğal yöntemler ile oldukça faydalı, çözüm odaklı tavsiyeler verilmektedir. Bu önerilerin başında bağışıklık sistemine oldukça faydası olan, ekinezya çayı gelmektedir. Ses tellerine iyi gelen şeyler şöyle sıralanabilir:

- Elma sirkesi

- Karabiberli ve ballı süt

- Limon suyu

- Sarımsak ve turp

- Ekinezya çayı

- Tuzlu su ile gargara yapılması

Ses Tellerini Açmak İçin Ne Yapılabilir?

Gırtlakta yer alan ses telleri, hem sağ hem sol taraftan, oldukça ince bir ciltle sarmalanmış, kas lifleri ve yumuşak doku içeren oluşumlardır. Gün içinde, uzun süre boyunca sesli bir şekilde konuşmak, ses telleri için yıpratıcı olmaktadır. Ses tellerini zedeleyen bir başka sebep ise, ses telleri ile tiroit bezlerinin yakınlığından ötürü, tiroit cerrahisi ile ilişkili travmalardır. Ses tellerinin açılması için, yeterli düzeyde sıvı alınması oldukça önemlidir.

Soğuk ve asitli içeceklerin olabildiğince az tüketilmesi, ses telleri açısından çok mühimdir. Bununla birlikte diyaframın ve gırtlağın uygun şekilde kullanımlarına oldukça özen gösterilmelidir. Ayrıca tütün ürünlerine karşı, ses tellerine fazlaca zarar vermesinden dolayı, uzak durulması gerekmektedir. Tozlu ve dumanlı alanlarda ise mümkün olduğunca bulunmamak gerekir.

Ses Tellerine Zarar Veren Şeyler Nelerdir?

Kış ve sonbahar mevsimlerinde oldukça sık görülen ses kısılması durumunun, birçok nedeni olabilmektedir. Ses kısılmasına yol açan, ses tellerine zarar veren şeyleri şu şekilde sıralayabiliriz:

-Baharatlı ve ağır yemekler yemek

- Yüksek ses ile konuşmak

- Kahve ve çay tüketimini artırmak

- Geniz akıntısı

- Reflü

- Stres

- Yeterli su tüketilmemesi

Ses Tellerini Güçlendirmek İçin Neler Yapılabilir?

Ses tellerini daha fazla güçlendirebilmek için, yeterli miktarda su tüketmek, bitki çayı tüketmek ve sağlıklı beslenmek gerekmektedir. Ayrıca tütün ürünlerinden mutlaka uzak durulması ve dumanlı ortamlarda bulunulmaması gerekmektedir.