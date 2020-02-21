Rezene çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

Soğuk kış günlerinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara şifa olan rezene çayının başlıca faydaları şöyle:

Rezene çayı kansızlığı önler.

Sivilce ve akne oluşumunu engeller.

Kan basıncını düzenler, tansiyonu dengede tutar.

Göz tansiyonu ve kuruluğunu önler.

Ülser ve reflü riskini azaltır, mide asidini dengeler.

Uyku problemi olanların rahat uyumasına yardımcı olur.

Gün boyu tokluk hissi sağlar.

Anne sütünü artırmaya yardımcı olur.

Rezene çayı regl ağrılarını azaltır.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

Rezene çayı nasıl hazırlanır?

Yapımı oldukça basit olan rezene çayını hazırlamak için yalnızca 2 çay kaşığı rezene tohumu ve 1 su bardağı su yeterli olacaktır.

Öncelikle rezene tohumlarını güzelce ezin. Kaynamış suya rezene tohumlarını ekleyin. Fincanın üzerini kapatın. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz. İçerken ağız yakmayan bir sıcaklıkta olmasına dikkat edin.

Kronik bir rahatsızlığınız varsa düzenli tüketimine başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.