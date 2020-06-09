RDW, RDW-CV, RDW-SD nedir? RDW değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

RDW’nin diğer adı Eritrosit Dağılım Genişliğidir. Kırmızı hücre dağılım genişliği ve kırmızı kan hücrelerinin hacmi ve büyüklüğünü ölçüyor. Bunun için de RDW-SD (Standart Sapma) ve RDW-CV (varyasyon katsayısı) adlı iki test uygulanıyor. :,6 ile 15,6 normal değer aralığı olarak kabul ediliyor. Eğer RDW-CV değeriniz düşükse anemi, yüksekse karaciğer hastalıkları veya B12 yetersizliğiniz olabiliyor.

RDW, RDW-CV RDW-SD nedir?

Sağlıklı bir vücutta, kırmızı kan hücreleri sürekli üretilip, sabit bir hızda kandan uzaklaştırılıyorlar. Genç ve olgunlaşmamış kırmızı kan hücreleri, olgun kırmızı kan hücrelerinden daha geniştir. Genç ve olgun kırmızı kan hücrelerinin tahmin edilebilir oranları vardır. Kırmızı kan hücrelerindeki büyük hacimsel değişimler RDW şeklinde ifade ediliyor. Yani kısaca kırmızı kan hücrelerinin hacim ve büyüklüklerinin değişimleri RDW ile gösteriyor diyebilirsiniz.

Alyuvarların birbirinden farklı boyutlarda ve fazla sayıda olması RDW yüksekliğini gösteriyor. Boyutlar arasındaki farkın küçük olması da RDW düşüklüğünü gösteriyor.

Alyuvarların hacimsel değişimlerini tespit etmek için RDW-SD (Standart Sapma) ve RDW-CV (varyasyon katsayısı) adlı iki farklı test uygulanıyor. RDW-SD, sadece alyuvarların kandaki genişlik değerini veriyor.

RDW-CV, standart sapmayla alyuvarların hacmini ölçen MCV değeriyle birlikte değerlendiriliyor. RDW, genişliğindeki yükseklik ve düşüklükleri yüzde olarak gösteriyor.

RDW testi genellikle çeşitli kansızlık (anemi) tanısı ve takibinde isteniyor. Bununla birlikte; Talasemi, diyabet hastalığı takibinde, bazı kalp hastalıklarında ve çeşitli karaciğer fonksiyon bozukluklarında sizden bu test istenebiliyor.

RDW değeri kaç olmalıdır?

RDW, tam kan sayımı (hemogram) testlerinden biridir. Çalışılan laboratuar, kullanılan test reaktifi ve laboratuvar cihazına göre az da olsa normal değerler farklılıklar gösterebiliyor.

Genel olarak kabul edilen RDW normal değerleri; Kadınlarda; % 11.8 - 15,5, erkeklerde; :,6 - 15,6 değer aralıklarıdır. Bu değer aralıkları yüzde katsayısını veren RDW-CV testinin referans değerleridir. Standart sapma olan RDW-SD testinin referans değerleri 29-46 fL’dir.

RDW test sonuçları tek başına anemi tanısı koymaya yeterli olmuyor. Bu testle birlikte MCV kan testi sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. MCV, kan hücrelerinin ortalama hacimlerini ölçüyor. MCV referans aralığı 80-100 fL arasındadır. RDW ve MCV tam kan sayımı testi parametrelerinden oldukları için doktorunuz genellikle bu iki testi de yaptırmanızı isteyecektir. Bu iki testin sonuçlarına göre demir, B12 vitamin eksikliği veya folat düzeylerinin düşüklüğü tespit edilebiliyor. Bu testleri yaptırarak kronik karaciğer hastalığınızın olup olmadığını da öğrenmiş oluyorsunuz.

RDW düşüklüğü nedenleri;

- B6 vitamin eksikliği,

- Kronik anemi,

- Demir eksikliği anemisi,

- Eklem iltihabı,

- Talasemi,

- Yüksek seviyede kan kaybı,

- Hemoglobin E hastalığı RDW düşüklüğüne yol açabiliyorlar.

RDW düşüklüğü belirtileri;

- Nefes darlığı,

- Yorgunluk, bitkinlik,

- Ten renginde solukluk,

- İshal,

- Kalp çarpıntısı,

- İştahsızlık,

- Mide bulantısı.

RDW yüksekliği nedenleri;

- Kemik iliği hastalıkları,

- Folik asit eksikliği,

- İmmün hemolitik anemi,

- B12 eksikliği,

- Sitoksik kemoterapi,

- Kronik akciğer hastalığı,

- Demir eksikliği,

- MDS (kemik iliği hastalığı,

- Herediter sferositoz RDW yüksekliğine neden olabiliyorlar.

RDW yüksekliği belirtileri;

- Halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik,

- Cildin soluk renkte görülmesi,

- Nefes darlığı, göğüs ağrısı,

- El ve ayaklarda soğukluk hissi, uyuşmalar,

- Unutkanlık,

- Baş dönmesi,

- Saç dökülmesi,

- Sarılık,

- Dilde kızarıklık.