Rahim ağzı yarası nedir? Belirtileri, tanı ve tedavisi

Rahim ağzı iltihabı (servisit), rahim ağzı dokusunun iltihabi durumudur. Cinsel ilişkide bulunan her yaştaki kadında görülebilir. Servisite neden olarak enfeksiyonlar ve rahim ağzına olan travmalar sayılabilir. Rahim ağzı enfeksiyonları ve travmalarında bölgeye kan akımı artar. Kan akımı artan bölge daha kızarık ve şiş bir görünüm alır.

Rahim ağzı yaraları ne gibi şikayetlere yol açar?

Kasıklarda ağrı ve normalin dışında sarı-yeşil, kötü kokulu vajinal akıntısı olan kadınlarda tek başına veya diğer bazı hastalıklarla birlikte rahim ağzı iltihabı görülebilir.

- Anormal vajinal kanama,

- Cinsel ilişki esnasında ağrı,

- İdrar yaparken yanma,

- Bel ağrısı,

- Tedavisi gecikmiş vakalarda rahim ağzındaki tıkaç görevi yapan mukusun yapımı bozularak rahim ağzı kanalından spermlerin geçişine engel olunur ve kısırlığa neden olabilir.

Gebelerde rahim ağzı iltihabı olduğunda düşük ve erken doğum riski bulunur. Rahim ağzı iltihabı olan kadınlardan dünyaya gelen yeni doğanlarda doğum sonrası akciğer ve göz enfeksiyonları daha fazla görülür.

Rahim ağzı yaralarında tanı ve tedavi nasıl olur?

Rahim ağzı yaralarının kendine has şikayetleri olmadığından çoğunlukla başka bir hastalık nedeniyle jinekoloğa başvuran kadınların jinekolojik muayenesi sonucu tanısı konur. Yukarıda sayılan şikayetlerin birkaçı mutlaka vardır. Enfeksiyona bağlı vajinal akıntısı olan kadınlarda öncelikle buna yönelik tetkik ve tedavi planlanır. Vajinal enfeksiyon sonrası rahim ağzı smear testi ile hücre taraması yapılır.

Servikal pap smear testi sonucuna göre tedavi planlanır. Servikal smear testinde normal dışı hücre gelişimi varsa kolposkopi eşliğinde servikal biyopsi alınır. Kolposkopi, rahim ağzına fışkırtılan özel hazırlanmış bir solüsyona anormal reaksiyon veren bölgelerden biyopsi alınarak ayrıntılı inceleme imkanı verir. Rahim ağzı yaralarında tedavide amaç; yaradaki iltihabi ve rahim ağzı dışındaki bölgede olmaması gereken hücreleri öldürmek ve yerine sağlıklı doku gelişiminin sağlanmasıdır. Bu amaçla rahim ağzına koterizasyon veya krioterapi uygulamaları yapılır.

Servikal koterizasyon

Rahim ağzının elektrik akımı vasıtasıyla ısı oluşturularak tahrip edilmesidir. Bu işleme halk arasında ‘yara yakma’ da denir. Bu amaçla ince kalem şeklinde aletler kullanılır. Koterizasyon işlemi çok hafif ağrılı olabilir. Anestezi gerektirmez. Koterizasyon sonrası sağlam doku tahrip edilen dokunun üzerini kaplayarak iyileşmesini sağlar. Yara iyileşmesi 1-2 ayı bulur. İyi cihazlarla yapıldığında sonuçları oldukça iyidir.

Servikal krioterapi

Rahim ağzının sıvı azot veya karbondioksit yardımıyla dondurulması işlemidir. Halk arasında ‘yara dondurulma işlemi’ olarak bilinir. Özel aparatlar kullanılarak yapılan bir işlemdir. Çoğunlukla ağrı hissedilmez. Yara iyileşmesi 1-2 ayı bulabilir. Rahim ağzı yaraları hafife alınmamalı ve asla ertelenmemelidir.