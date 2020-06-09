PTH (Parathormon) nedir? PTH değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

PTH, diğer ismiyle Parathormon paratiroid bezleri tarafından salgılanan, kalsiyumu düzenlemeye yarayan hormon türüdür. Vücudun kalsiyum miktarını dengede tutar. Normal değerlerde olduğunda, kalsiyum giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutma görevi görür. Normal değerlerin dışına çıktığında, vücut çeşitli sorunlarla karşılaşabilir.

PTH (Parathormon) nedir?

PTH, kandaki kalsiyum kalsiyum değeri düşürmeye, dengelemeye yönelik çalışan hormondur. Kalsiyum seviyesi yükseldikçe, paratiroid tarafından bu hormonun salgılanma seviyesi artmaya başlar. Kalsiyum seviyesi yükseldiğinde, doğal olarak artan PTH, testleri sonucunda yüksek çıkabilir. Düşük veya yüksek değerlerde çıkması bazı rahatsızlıkların nedeni olabilir. Ayrıca PTH yüksekliği ve düşüklüğü bazı nedenlere bağlıdır.

PTH değeri kaç olmalıdır?

PTH değerinin tam olarak ölçülebilmesi için hem PTH değerleri hem vücut kalsiyum miktarları bir arada ölçülmelidir. İkisi birlikte ölçüldüğünde doğru tanıya ulaşmak mümkün hale gelebilir. PTH'nin normal değeri, 1 mililitre kan içinde 10-55 pikogram şeklinde belirtilir.

Bu değerlerin altında olması hipokalsemi olarak adlandırılır. Değerin üzerinde olması ise hipokalsemi olarak isimlendirilir. Kişinin yaşı, cinsiyeti normal değerlerin farklı olmasına neden olabilir. Değerlerle ilgili değerlendirmeler ancak uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir.

PTH düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri

PTH düşüklüğü nedenleri;

- Vücudun demir miktarının artmış olması,

- Cerrahi müdahale yapılırken paratiroid bezlerine zarar gelmiş olması,

- Paratiroid bezlerinde meydana gelen çeşitli hastalıklar,

- D vitamini eksikliği durumu,

- Magnezyum miktarının yetersiz olması,

- Radyasyona maruz kalmış olmak,

- Paratiroid hastalıkları,

- Karaciğerde var olan bazı hastalıklar,

- Aşırı alkol tüketimi,

- İnce bağırsakların emilim sorunları olması,

- Fosfor miktarının normal değerlerin üstünde olması,

- Böbrek hastalıkları,

PTH düşüklüğünün nedeni tespit edildiğinde, tedavi daha kolay yapılabilir.

PTH yüksekliği nedenleri

PTH değerinin yüksek olmasının en önemli nedeni, vücudun kalsiyum miktarının fazla olmasıdır. Ayrıca birçok sebep PTH değerlerinin yüksek olmasına neden olabilir.

- D vitamini miktarının yüksek seviyede olması,

- Vücuttaki fosfor düzeyinin aşırı artma durumu,

- Paratiroid hastalıkları,

- Magnezyum değerlerinin normalin altına olması,

- Bulaşıcı ve ağır hastalıklar geçirmiş olmak,

- Metabolizma ile ilgili çeşitli rahatsızlıkların yaşanmış olması,

- Hamilelik döneminde olma,

- Vücut içerisinde hücre yıkımlarının artması,

- Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri.

PTH değerlerinin yüksek veya düşük olması genellikle çeşitli nedenlere bağlıdır. Ancak değerlerin düşük veya yüksek olmasına ilişkin teşhisin konulması, tamamen uzmanların işidir. Testler yaptırılarak bu değerler kolaylıkla anlaşılabilir.

Buna yönelik tedavi işlemleri PTH değerlerinin yüksek veya düşük çıkmasından sonraki aşamada gerçekleştirilebilir. Dikkate alınması gereke bir hormon olan PTH, tedavi edilmediğinde vücudun ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden olur.

PTH yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?

PTH yüksekliği belirtileri

PTH değerleri yükseldikçe beraberinde birçok belirti görülebilir. Bu belirtiler doğrulandığında uzmanlara danışılmalıdır.

- Kas ağrıları ve yorgunluk önemli belirtiler arasındadır,

- Aşırı şekilde su içme ve depresyon durumu,

- Kabızlık şikayetlerinin artması,

- Uyku hali ve hafıza problemleri,

- Kaşıntı, bulantı, iştahsızlık,

- Kemik erimesi, PTH yüksekliği belirtilerinden bazılarıdır. Bu belirtilere bakılarak karar vermek uzman doktorlara bırakılmalıdır.

PTH yüksekliği belirtileri;

- Bağırsaklarda temel sorunlar yaşamak. İshal durumu ortaya çıkabilir.

- Şiddetli baş ağrıları,

- İştahın normalden çok daha fazla olmaya başlaması,

- Uyku dengesizlikleri, uyuyamama problemleri,

Bu belirtiler görüldüğünde ilk olarak uzman doktora danışılmalıdır. Yapılan testler sonucunda pth seviyeleri belirlenir. Hangi nedenden kaynaklandığı tespit edilir ve buna göre tedavi başlatılır. Hangi tedavi yolunun izleneceği tamamen kişisel bir tercihtir.