PT nedir? PT değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

PT, karaciğer tarafından üretilir ve kanın pıhtılaşmasına doğrudan etkisi vardır. Protrombinin görevini sağlıklı biçimde yerine getirip getirmediği, PT testi yapılarak öğrenilebilir. Protrombinin karaciğer tarafından üretilmesi içinse yeterli oranlarda K vitamini alımı gereklidir.

PT nedir?

PT bir test türüdür. Yapılmasının amacı, protrombin denilen faktörün görevini yapıp yapmadığını belirlemektir. Ameliyat öncesinde ve hemofili durumlarında bu test yapılır. PTZ şeklinde de bilinir. PT değerlerinin referans aralığında olması çok önemlidir. Referans aralığında olmadığı durumlarda bazı sorunların yaşanması mümkün olabilir. PT testi yapıldıktan sonra uzman doktorlardan doğrudan bilgi alınması gerekir.

PT değeri kaç olmalı?

PT değerleri referans aralığında olursa herhangi bir sağlık sorunu söz konusu olmayacaktır. PT değerlerinin gerekli referans aralığında olması için değerlerin sabit olması gereklidir. Normal değeri 10 ile 14 saniye arasındadır.

INR değerlerinin de bu esnada mutlaka < 1.1 olması gerekiyor. Değerlerde değişim söz konusu olabilir. PT değerleri gerçekleştirilen laboratuvarlarda farklılık gösterirken, INR değerleri uluslararası standartlarda olduğundan her yerde aynı şekilde belirlenir.

PT düşüklüğü ile yüksekliğinin nedenleri

PT yüksekliği nedenleri

PT değerlerinin yükselmesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenlere çözüm için dikkatle bakmak ve değerlendirmek gereklidir.

K vitamini eksikliği PT değerlerinin yüksek çıkmasında en önemli faktörlerden birisidir.

Karaciğerde ciddi hastalıklar olması bu değerin yüksek çıkmasına neden olabilir. Bunun haricinde PT değerinin yükselmesine birçok faktör neden olabilir.

- Antibiyotik kullanımının aşırı şekilde olması,

- Safra kanallarında uzun süreli tıkanıklıklar olması,

- Yaygın şekilde olan damar içi pıhtılaşması durumları,

- Gereğinden daha fazla kan nakli yapılması durumları, PT değerinin yüksek çıkmasına yol açabilir.

PT düşüklüğü nedenleri

PT yüksekliğinde olduğu gibi düşük çıkmasında da bazı nedenler söz konusu olabiliyor.

- K vitamini takviyesinin gereğinden daha fazla yapılması durumunda PT değerleri düşüş gösterebilir.

- Östrojen içerikli ilaçların tüketilmesi durumları PT düşüklüğü nedeni sayılabilir.

- Taze donmuş plazma tedavilerini almak PT değerlerinin önemli oranlarda düşmesine neden olabilir.

Bunlarla birlikte daha birçok sebep PT değerinin düşmesine yol açabilir. Düşük PT oranları doktorun verdiği tedavi yöntemleriyle atlatılabilir. PT değerinin aynı zamanda düşük veya yüksek oluşunun çeşitli belirtileri söz konusudur.

PT yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri

PT yüksekliği belirtileri

PT yüksekliği durumlarında vücut içerisinde bazı belirtiler söz konusudur. Bu belirtilerin kişi tarafından takip edilmesi, müdahalenin yapılması için şans arttırıcı olabilir.

- Direncin düşmesi, yorgunluğun artması durumu PT yüksekliği belirtilerinden bazılarıdır. Özellikle bağışıklık sistemi bu dönemde daha zayıf hale gelebilir.

- Karaciğerde yaşanan ağrılı sancılar PT yüksekliğini bir diğer belirtisi sayılabilir.

- Kan miktarının yüksek olması. Bu durum genellikle yapılan bazı testlerle ortaya çıkabilir.

- Yüksek tansiyon ve kolesterol artışı PT yüksekliğinin nedenleri olabilirler.

- Safra kesesi bölümünde çok şiddetli ağrılar yaşanması da bir neden olarak görülebilir.

PT düşüklüğü belirtileri

PT yüksekliğinin belirtilerinde olduğu gibi düşüklüğünde de çeşitli belirtiler gözle görülebilir. Ancak bu belirtilerin bir kısmı başka hastalıklarla ilişkili olabileceğinden, bu konuda uzman doktorlardan yardım alınması gerekebilir.

- İştah eksikliği ve baş ağrıları yaşanması düşüklüğün göstergelerindendir.

- Kullanılan ilaçlarda yan etkilerin daha fazla görülmeye başlanması. Özellikle antibiyotik alımında yan etkiler fazlasıyla görülebilir.

PT düşüklüğünün tedavisi, uzman doktorların verecekleri tedavi yönergeleri doğrultusunda uygulanarak, iyileşme sağlanabilir.