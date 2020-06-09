PSA nedir? PSA değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

PSA, spermin sıvı hale gelebilmesi için görev yapan protein ismidir. Prostat kanallarının içinde bulunan hücrelerce üretimi yapılır. Normal değerlerde olup olmadığı kan testi yapılarak ölçülebilir. Değerlerin normal seviyelerde olması, sağılık için önemlidir.

PSA nedir?

PSA, yani Prostat Spesifik Antijen, erkeklerin organı olan prostat içerisinde üretilen, meninin kıvamını düzenlemeye yardımcı enzimdir. Üretimi gerçekleştirilen PSA'nın az bir kısmı kan içerisinde dolaşımda olur.

Kanda PSA değerlerinin değişimi, erken dönemde prostat kanseriyle ilgili bilgiler verebilir. Bu nedenle, PSA değerlerinin nedenlerine ve belirtilerini dikkatle incelemek gerekir. Aile geçmişinde prostat kanseri olmayan bireyler, PSA testlerini 50 yaşından itibaren yapabilirler. Ailede prostat kanseri öyküsü varsa, kişinin 40-45 yaş aralığında PSA testlerini yaptırması öneriliyor.

PSA değeri kaç olmalıdır?

PSA değerleri normalin üzerine çıktıkça, prostat kanseri riski de artar. Bu nedenle, normal değerlerde olması sağlık açısından çok önemlidir. 4 ng/ml değeri üzerinde PSA değerleri, prostat kanseri riskini yüksek oranda artırır. PSA'nın normal değerleri, yaşla bağlantılıdır.

40 ile 49 yaş aralığında olan kişilerde normal PSA değeri, 0-2,5 ng/ml arasındadır.

50 ile 59 yaş aralığındaki erkeklerde 0-3,5 ng/ml arasında olmalıdır.

60 ile 69 yaş aralığındaki bireylerde normal PSA değerleri 0-4,5 aralığında olmalıdır.

70 yaş ve üzerinde olan kişilerde PSA değerleri 0-6,5 ng/ml aralığında olmalıdır.

Normal değerler, uzman değerlendirmelerinde yaşa göre belirlenir. Uzmanlar normal değerlerin hangi aralıkta olduğuna ilişkin kararları, kesin ölçüt olarak kabul edilir.

PSA yüksekliği ile düşüklüğü nedenleri

PSA değeri hakkında bilinmesi gereken en önemli konulardan birisi, kanda olmasının sadece prostat kanserine işaret etmediğidir. Aynı zamanda iyi huylu değerlendirilen prostat hastalıklarının habercisi olabilir.

PSA yüksekliği nedenleri

PSA değerlerinin normalden yüksek oluşu, prostatın yapısını gittikçe bozar. Bu yüzden çeşitli hastalıkların habercisi, PSA yüksekliği olabilir. Değerlerin yükselmesinin birçok farklı nedenleri olabilir.

Prostat bölgesine yaşanan iltihaplanmalar.

Prostata yapılan biyopsi.

İdrar bölgesine uygulanmış cerrahi müdahaleler.

Ejekülasyon.

Prostat masajı.

PSA düşüklüğü nedenleri

PSA'nın ölçümü kan testleriyle, uzmanların gerek görmesi halinde yapılır. Değerlerin düşük olarak çıkması, son derece sağlıklı bir durumdur. Değerlerin yüksek olması halinde, düşürmeye yönelik çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanır. Düşürülmesi ile ilgili tedavi işlemlerinin olumlu sonuç verip vermediği, ileri aşamalarda PSA testleri yapılarak öğrenilebilir.

PSA yüksekliği ile düşüklüğü belirtileri

PSA yüksekliği, halk arasında prostat kanserinin habercisi olarak nitelendirilir. Fakat tümüyle böyle değildir. PSA yüksekliği olması, sadece çeşitli hastalıkların habercisi de olabilir. PSA düşüklüğü ise tamamen normal olan bir durumdur. Kişide düşük çıkması durumunda herhangi bir müdahale yapılmasına gerek görülmez.

PSA yüksekliği belirtileri

İdrar yapmada zorluklar yaşama PSA yüksekliği nedenleri arasında yer alır.

Spermde veya idrarda kanlılık durumu yaşanabilecek belirtiler içerisindedir.

Belde ağrı yaşanması ve tutulmalar PSA yüksekliği için belirtiler olarak sayılabilir.

Kanlı idrar, bel bölgesinde ağrılar veya idrarda zorluk tam anlamıyla prostat kanserinin işaretçisi olarak kabul edilmezler. Prostatın iyi huylu olarak büyümesinin sonucu da olabilirler.

PSA düşüklüğü belirtileri

PSA düşüklüğü, herhangi bir belirti göstermez. Çünkü düşük değerleri sağlıklı bireylerde olması gereken durumdur. Değerleri düşük olması, bölgede sağlık sorunları olmadığına işaret edilir. Ancak PSA değerlerinin iyi olup olmadığına, kişinin kendisi karar veremez. Bunu mutlaka uzmanlar değerlendirmeli ve karar vermelidirler.