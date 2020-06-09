Progesteron hormonu nedir? Progesteron değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Çoğu iç organın üzerine düşen vazifeleri yerine getirebilmesi için diğer organlarla iletişim kurması gerekir. Bu iletişim hormonlar yoluyla sağlanır. İnsan vücudunda 50'den fazla hormon vardır ve hepsinin farklı görevleri vardır. Bu hormonlardan biri olan progesteron bir steroid hormondur ve kandaki kolesterol kullanılarak üretilir. Kadınlık hormonu olarak bilinmesine rağmen, erkeklerde çok az miktarda sentezlendiği kanıtlanmıştır.

Progesteron Hormonu Nedir?

Progesteron, döllenmiş bir yumurtanın (embriyo) uterus duvarına yapışmasına izin vermek için endometriyumu (uterin duvar) kalınlaştırmaya başlar. Diğer bir ifade ile rahim duvarını embriyonun gelişmesine olanak sağlamak için uygun hale getirir.

Bununla birlikte, uygun süre zarfında yumurtada döllenme gerçekleşmez ise vücut progesteron seviyesini azaltır ve uterus duvarı parçalanır. Yani menstrüasyon meydana gelir. Bir embriyo rahimde tekrar hormonlara yapışırsa, bu durum yumurtalığa bildirilir ve sonuç olarak yumurtalık sekiz hafta boyunca progesteron üretir.

Çalışmalar, progesteron hormonunun sadece yumurtalıklarda ya da plasentada değil aynı zamanda merkezi sinir sisteminin (CNS) ve adrenal bezlerin adrenal korteksinde sentezlendiğini de göstermiştir. Bununla birlikte, bu hormonun hem erkekler hem de kadınlar tarafından sentezi, bu hormonun işlevlerinin sadece kadınların üreme sistemi ile sınırlı olmadığını göstermektedir.

Progesteron değeri kaç olmalıdır?

Sağlıklı bir hamileliğin gerçekleşmesi için progesteronun önceden belirlenen seviyelerde olması gerekir. Özellikle, progesteron değerlerinin belirlenmesi infertilite tanı veya tedavisinde çok önemlidir. Bu nedenle, bazen doktorlar anne adaylarından progesteron testi isteyebilir. Bu test kandan kontrol edilir ve sağlıklı bir kadında aşağıdaki değerler arasında olmalıdır:

- Menopozdan sonra ve adet döngüsünün başlangıcında kadınlarda 1 ng / mL veya daha az,

- Adet döngüsünün ortasında kadınlarda 5 ila 20 ng / mL arasında,

- Gebeliğin ilk üç ayında (üç ay) 11.2 - 90 ng / mL arasında olan kadınlarda,

- Gebeliğin ikinci üç aylık dönemindeki kadınlarda 25.6 - 89.4 ng / mL,

- Gebeliğin üçüncü üç aylık dönemindeki kadınlarda 48.4 ila 42.5 ng / mL arasında olmalıdır.

Progesteron düşüklüğü nedenleri

Progesteron hormonu hamilelik için ana hormonlardan biri olduğundan, düşük progesteron hormonunda hamileliğin görülmesi olası değildir. Döllenme bir kadının vücudunda sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine rağmen, progesteron hormonu yetersiz olduğunda, uterus duvarı yeterince kalın olmaz.

Bu nedenle, döllenmiş yumurtanın uterus duvarına yapışması mümkün değildir ve hamilelik sağlıklı bir şekilde sürdürülemez. Düşük progesteron hormon seviyeleri hamile kadınlarda düşük riskine ve kanamaya neden olabilir.

Progesteron yüksekliği nedenleri

Progesteron hormonu gebeliğin ilk üç ayında hızlı bir şekilde yükselmeye başlar. Vücudun bu değişikliğe adapte olması sırasında anne adaylarında bir takım şikayetler görülebilir. Ek olarak, vücutta östrojen seviyesinde bir azalma veya oral ve transdermal ilaçların aşırı kullanımı durumunda progesteron, konjenital hiperplazi gibi adrenal bez problemlerinde benzer etkiler görülebilir. Progesteron bir takviye nedeniyle aşırı derecede arttıysa, seviyesi bir süre sonra kendiliğinden düşecektir.

Progesteron düşüklüğü belirtileri

Kadınlarda düşük progesteron hormonu semptomları:

- Adet döngüsü düzensizliği,

- Baş ağrısı veya migren,

- Çeşitli ruh hali değişiklikleri,

- Düzensiz adet kanaması görülebilmektedir.

Progesteron yüksekliği belirtileri;

- Uyuşma hissi,

- Yavaş uyanma,

- Göğüslerde hassasiyet,

- Mide bulantısı,

- Kilo alımında dalgalanma,

- Hafif depresyon,

- Hafif baş dönmesi,

- Şişme,

- Bacaklarda rahatsızlık veya ağrı,

- Vücudun su tutması,

- Endişeli ya da gergin hissetmek,

- Libido değişimi.

Bu belirtiler ile karşılaşılması durumunda doktor ile irtibata geçmek oldukça fazla önem taşımaktadır.