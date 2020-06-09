PLT nedir? PLT trombosit değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Vücudun herhangi bir tarafından kanamalar olduğunda, bu kan pıhtılaşma yoluyla durdurulur. Pıhtılaştırma, kanı kalınlaştırmak ve durdurmak anlamına gelir. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan görevlilere PLT trombositleri deniliyor. Bu trombositler eksik ya da çok olduğunda bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor.

PLT nedir?

Kanama durumunda, kanı durduran trombositler PLT olarak isimlendirilir. Kelime anlamı pıhtı olan trombosit, kemik iliği tarafından üretilirler. Alyuvar ve akyuvarlardan daha minik boyutlarda olan PLT trombositleri, vücudumuz için öneme sahiptirler. PLT değerlerinde yükseliş veya düşüş olduğu zaman, buna yönelik çeşitli ilaçlarla tedavi işlemi yapılabilir.

PLT Trombosit değeri kaç olmalıdır?

Sağlıklı bireylerde PLT değerleri, referans aralığında olmalıdır. Referans değeri olarak kabul edilen PLT değerleri, 150 bin ile 450 bin mikrolitre arasındadır. 450 bin mikrolitreden daha fazla olması, PLT yüksekliği yani trombositoz söz konusudur.

Trombositopeni ise PLT değerinin 150 bin mikrolitreden az olması durumlarında görülür. PLT değeri 20 binin altına düştüğü zaman, herhangi bir yaralanmaya gerek bile olmadan kanamalar yaşanabilir. Vücudun kanının tutan, yaralanmaları iyileştiren PLT insan yaşamının devam ettirilmesi için hayati öneme sahiptir.

PLT düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri?

PLT düşüklüğü nedenleri

PLT düşüklüğü kandaki PLT miktarının 150 bin mikrolitre altına olmasıdır durumudur. Tedavi edilmediğinde, bireyi yaşamını tehdit edici olarak değerlendirilebilir. Hemen herkese görülebilen bu durum, bazı faktörlere bağlı gelişim gösterebilir.

- Aşırı şekilde tüketilen alkol ve siroz PLT düşüklüğünün nedenleri arasında yer alırlar.

- B12 eksikliği PLT düşüklüğünün bir diğer nedenidir.

- Radyoterapi ve kemoterapi tedavileri PLT düşüklüğüne neden olabilir.

- Çeşitli kimyasallara maruz kalınması PLT düşüklüğüne neden olabilir.

- Demir ve folat eksikliği, kansızlık durumları PLT'yi düşürebilecek etkenler arasında yer alırlar.

- HIV, su çiçeği ve enfeksiyonlar PLT düşüklüğünün diğer nedenleri arasında bulunuyor.

PLT Yüksekliği Nedenleri

Kanda bulunan trombositlerin 400 bin mikrolitre üzerinde olması durumunda, PLT yüksekliği söz konusudur. PLT yüksekliği gereksiz trombosit üretimi anlamına gelir. Yüksek PLT miktarı, kanın henüz vücut içinde olduğu durumlarda pıhtılaşmasına neden olabilir. Bu da hayatı tehdit eden sorunlara yol açabiliyor.

- Geçirilen bazı enfeksiyonlar ve demir eksikliği PLT yüksekliğine neden olabilir.

- Anemi ve travmalar PLT yüksekliği nedenleri arasında bulunur.

- Bazı kanser türleri ve sürekli olarak kullanılması gereken ilaçlar PLT yüksekliğine neden olabilirler.

- Cerrahi operasyonlar sonrasında PLT yükselebilir,

- Dalak organının alınması.

- Kemik iliğinin gereğinden fazlaca trombosit üretmesi.

- Yaşanan kan kaybı.

- İltihaplı olarak gelişen bağırsak iltihaplanmaları PLT yüksekliğine neden olur.

Bunlara benzer daha birçok etken, PLT trombositlerinin yükselmesine neden olabiliyor. Yüksek PLT durumunda doktorlara danışılması çok önem ifade ediyor.

PLT yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri

PLT yükseliş ve düşüşünde çeşitli belirtiler görülebilir. Bu belirtilere dikkat edilebilir ve sonrasında hemen uzman doktorlara danışılabilir.

PLT yüksekliği belirtileri

- Yaşanan devamlı baş ağrısı ve baş dönmesi durumu,

- Göğüs ağrısı şikayetlerinin artış göstermesi,

- Güçsüzlük ve halsizlik şikayetlerinin gereğinden fazla olması,

- Ayak ve ellerde yaşanan karıncalanmalar ve uyuşmalar,

- Kalp spazmı ve geçici olarak ortaya çıkan yaşanan görme bozuklukları.

PLT düşüklüğü belirtileri

- Diş eti kanaması ve burun kanamaları belirtiler arasında bulunur.

- İdrar ve rektum bölgesinde kanamalar yaşanması.

- Şiddetli olan adet kanamaları.

- Uzun süreli yaraların tekrardan kanaması durumu, PLT düşüklüğünün belirtileri içerisinde bulunabilir.