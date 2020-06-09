Pct (Prokalsitonin) nedir? Pct değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Kanın içerisinde prokalsitonin değerinin ölçülmesi, PTC testi işlemiyle gerçekleştirilir. Prokalsitonin değeri, vücuttaki enfeksiyonların şiddetini dengeleyen ve belirleyen unsurdur. Normal değerlerin üzerinde veya altında olması durumunda, tedavi işlemleri gerektirebilir. PCT değerlerinin normal referans aralıklarında olması, herhangi bir sorunun olmadığı anlamına gelir.

PCT (Prokalsitonin) nedir?

PCT değeri yükselişi, halk arasında 'Kan Zehirlenmesi' olarak bilinir. Vücuttaki enfeksiyonların kana karışması durumu (sepsis) durumlarını tespit etmek amacıyla bu test yapılır. Viral olarak bilinen enfeksiyon durumunda, PCT değerinde herhangi bir değişim olmaz. Ancak bakteri enfeksiyonları PCT değerinin yükselmesine neden olabilir.

Kısacası PCT, vücutta enfeksiyonların vücut bölgelerinde hasar oluşturması sonucunda, ilk olarak tiroit bezinde, daha sonra karaciğer ve akciğerde hızlıca artan protein yapılı maddedir. Sağlıklı vücutta yok denilecek kadar az olan PCT, enfeksiyon durumunda biyolojik olarak artmaya başlar.

PCT değeri kaç olmalıdır?

PCT değerlerinin normal aralıklarda olması, sağlık açısından önemi çok büyüktür. Normal değerlerde PCT kan içerisinde 0.05 ng/ml'den daha düşük seviyededir. Sepsis hastalarda veya sepsis şok durumlarında PCT değeri, 1000 ng/ml seviyelerine kadar çıkabilir. PCT değeri ne kadar yüksek olursa, hastalığın ciddi oluşu da aynı oranla artar. Bu nedenle buna yönelik testlerin yapılması ve uzmanlar tarafından devamlı olarak takip edilmesi şarttır.

PCT düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri

Sağlıklı bireylerde PCT değerleri, normal seviyelerde olmalıdır. Değerler genel anlamda düşük olunca normal olarak karşılanır. Fakat düşük olması durumunda çeşitli enfeksiyonların başlangıcı olabilir. PCT değerlerinin yüksekliği ise önemli sorunlara sinyal olabilir.

PCT düşüklüğü nedenleri

Sağlıklı kişilerde hemen hemen yok denilebilecek seviyede olan PCT, kan içerisinde düşük olduğunda da bazı enfeksiyon hastalıklarının başlangıç habercisi olabilir. PCT düşüklüğü, bölgesel olarak bazı enfeksiyon hastalıklarına işaret ediyor olabilir. PCT düşüklüğünün birkaç nedeni olabilir.

Cerrahi operasyonlar sonrasınca PCT düşüklüğü olabilir.

Vücuda organ nakli yapılması durumunda değerler düşük olabilir.

Virüsten dolayı meydana gelen enfeksiyon durumlarında PCT düşüklüğü meydana çıkabilir.

PCT yüksekliği nedenleri

PCT değerinin yükselmeye başlaması, vücutta ciddi denilebilecek enfeksiyon hastalıklarının oluşması anlamına geliyor. PCT'nin yükselmesi halk arasında 'Kan Zehirlenmesi' şeklinde bilinir. Vücutta onlarca hastalığa neden olabilen PCT yüksekliği, farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir.

Çoklu organ yetmezlikleri durumu yükselişe neden olabilir.

Tiroit kanseri PCT yüksekliğine sebep sayılabilir.

İdrar yollarında enfeksiyon, zatürre, uzun süreli olarak kullanılan ilaçların yan etkileri PCT yükselişinin temel nedenleri olabilirler.

Kemik iliği kanseri, böbrek yetmezlikleri, bazı cerrahi işlemler, travma durumları ve şok durumları PCT değerini yükseltebilen faktörler arasındadır.

PCT yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri

PCT yüksekliği belirtileri;

- İdrar yollarında sorunlar yaşamak, sıklıkla idrara çıkmak veya çıkamamak belirtiler arasında yer alır.

- Kemiklerde zayıflama, yorgunluk ve yoğun olarak yaşanan halsizlik durumları.

- Bazı solunum yolu enfeksiyonları belirti olarak görülebilir.

- Midede çeşitli sorunlar yine yükseklik belirtileri arasında yer alabilir.

PCT düşüklüğü belirtileri;

- Yaşanan enfeksiyon durumu,

- Bazı viral enfeksiyonlar,

- Çeşitli idrar problemleri.

PCT yüksekliği veya düşüklüğü belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir. Bir kişide belirtiler görülüyorsa PCT değerinin yüksek ya da düşük olduğunu belirlemek için test yapılması ve uzman değerlendirmesi alınması gereklidir. PCT değeri yükselişi ve düşüşü yaşanması halinde bazı ilaç tedavileri uygulanabilir. Yüksek PCT değerleri her zaman daha tehlikeli durumları oluşturabilecek durumlardır.