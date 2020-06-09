Östrojen hormonu nedir? Östrojen değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Östrojen, kadınların ergenliğe geçmelerini sağlayan iki ana hormondan biridir. Kadınlarda fiziksel özelliklerin oluşmasından ve üremeden sorumludur. Erkeklerde de çok az miktarda bulunuyor. Kadınların ergenlik döneminde kontrolsüz büyümelerinin önüne geçiyor. Uzun süreli östrojen eksikliğinde kemikler kırılgan bir hal alırlar. İleri dönemlerde kısırlık sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

Östrojen hormonu nedir?

Östrojen, kadınların cinsiyet özelliklerinin gelişmesi ve korunmasında etkin rol oynayan cinsiyet hormonudur. Asıl görevi meme gelişimi, pubik ve koltuk altı kıllanması, adet döngüsünün düzenlenmesi ve üreme fonksiyonunun gelişmesine yardımcı olmaktır.

Östrojen genel olarak yumurtalıklardan salınır. Yumurtalıklar dışında, böbrek üstü bezlerinden ve yağ dokusundan da az miktarda salınıyorlar. Salınan hormon kana geçerek, vücuttaki çeşitli dokulara ve hücrelere mesajlar iletiyor. Bu mesajlar sayesinde de cinsel gelişimin başlamasına aracılık ediyor.

Kadınlarda vücut şekillenmesinin dışında; yumurtalıklar, fallop tüpleri, uterus, meme fonksiyonlarını düzenleme görevleri de bulunuyor. Bu görevlerinin dışında; Adet döneminde rahim üzerindeki ölü dokunun atılması, kolesterol düzeyini kontrol altında tutması, kemik ve ruh sağlığını koruması, cildin ve diğer pek çok dokunun görevleri üzerinde düzenleyici etkisinin olması gibi işlevleri de bulunuyor.

Östrojen değeri kaç olmalıdır?

Östrojen değerleri, östrojen testiyle tespit ediliyor. Genellikle kan alınarak yapılmasına rağmen, bazı durumlarda 24 saatlik idrar toplanarak da test yapılabiliyor. Bu testle kan ve idrardaki kadınlık hormonlarınızın seviyesi ölçülüyor.

Östrojen testiyle; Östron (E1), Östradiol (E2) ve Östriol (E3) hormon çeşitlerinin değerleri ölçülüyor.

Östradiol (E2); En güçlü kadınlık hormonudur. Kadınlarda ergenlik öncesi Belirsiz – 20 pg / ml, ergenlik dönemi Belirsiz – 350 pg / ml, menopoz öncesi 15-350 pg / ml.

Östron (E1); Orta güçlü kadınlık hormonudur. Kadınlarda ergenlik öncesi Belirsiz – 29 pg / ml, ergenlik dönemi 10 – 200 pg / ml, menopoz öncesi 17-200 pg / ml, menopoz sonrası 7-40 pg / ml normal değerler olarak kabul ediliyor.



Erkeklerde Östradiol (E2) değerleri; Ergenlik öncesi Belirsiz – 13 pg / ml, ergenlik dönemi belirsiz – 40 pg / ml, yetişkin dönemi 10-40 pg / ml normal değerler olarak kabul ediliyor.

Erkeklerde Östron (E1) değerleri; Ergenlik öncesi Belirsiz – 16 pg / ml, ergenlik dönemi belirsiz – 60 pg / ml, yetişkin dönemi 10-60 pg / ml normal değerler olarak kabul ediliyor.

Östrojen düşüklüğü (Eksikliği) nedenleri;

- Aşırı egzersiz yapma,

- Anoreksiya nervoza gibi yeme bozuklukları, genetik bozukluklar,

- Turner sendromu, - Kronik böbrek, hipofiz bezi, over yetmezlikleri,

- Pelvik inflamatuar hastalıklar östrojen eksikliğine yol açabiliyorlar.

Östrojen düşüklüğü (Eksikliği) belirtileri;

- Ağrılı cinsel ilişki,

- İdrar yolu enfeksiyonlarının artması,

- Adet döngüsünün bozulması,

- Ruh hali değişiklikleri, sıcak basmaları,

- Memelerde hassasiyet,

- Migren ve baş ağrılarının artışı,

- Depresif ruh hali,

- Zihnin yavaşlaması, odaklanma sorunları,

- Kronik yorgunluk ve halsizlik.

Östrojen yüksekliği (Fazlalığı) nedenleri;

- Ergenlik,

- Aşırı yağlanma, Obezite, diyabet,

- Hipertansiyon,

- Yumurtalık, adrenal bez tümörleri,

- Gebelik,

- Steroidler, ampisilin, östrojen içeren ilaçlar östrojen fazlalılığına yol açabiliyorlar.

Östrojen yüksekliği (Fazlalığı) belirtileri;

- Şişkinlik hissi,

- Memelerde büyüme, hassasiyet, fibrokistler,

- Cinsel isteğin azalması,

- Adet döngüsünde bozulma,

- Menstrüasyon öncesi sendromda artış,

- Ruh hali değişiklikleri,

- Sürekli ve derecesi artan baş ağrıları,

- Kilo almaya başlama,

- Saçların dökülmesi,

- Uykusuzluk yaşama, düzenli uyku problemleri,

- Sürekli yorgunluk ve halsizlik hissedilmesi,

- Zihni toparlayamama, hafızada unutkanlık ve odaklanma sorunları,

- Eller ve ayaklarda soğukluk hissi,

- Anksiyete ve panik atak geçirme.