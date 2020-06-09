Ortodonti tedavisinde saklı tel uygulaması nedir?

Çapraşık ve aralık duran dişlere sahip olan ama diş telleri ile görünmek istemeyen hastalar için saklı tel ile ortodonti tedavisi mümkün. Dijital teknoloji ve özel yazılımlarla hastaya özel olarak üretilmeye başlayan saklı tel uygulamasıyla her yaş grubu hasta için ortodonti tedavisi artık çok daha hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Saklı diş telleri, dişlerin iç tarafında bağlanan ve tamamen görünmez olan ortodontik tedavi materyalleridir. Çapraşık ve ayrık diş problemi olan ama diş teli uygulamalarının görüntüsü nedeniyle tedaviye başlayamayanlar için çok daha uygun bir seçenektir.

Lingual (iç) diş teli uygulamasında her hasta için bilgisayar ortamında özel bir yazılımla ortalama 5 saat süren bir işlem yapılıyor. Dijital ortamda hastaya özel kolay uygulanabilir yani adaptasyonu kolay diş telleri tasarlanıyor. Aynı zamanda kişiye özel olarak tasarlandığı için dişlere tam uyum sağlayarak tedavi sürecinin çok daha hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyor.

Bu uygulamada, dişlerdeki basıncı azaltmak için hafif kuvvetli yüksek teknoloji telleri kullanılıyor. Dişlerin iç taraflarına takılan saklı tellerin, diş tellerinin görüntüsünden çekinen hastalar için oldukça konforlu bir ortodontik tedavi imkanı sunar. Saklı tel tedavisi her yaş grubundan hasta için uygulanabilen yeme, içme ve görünümde kullanım rahatlığı sunan bir yöntemdir.

Saklı tellerin ülkemizde üretilmeye başlanmasıyla, çapraşık ve ayrık diş düzeltme tedavisinde daha öngörülebilir bir tedavi planlanarak uygulanabiliyor. Dijital planlama ve kişiye özel yaklaşım, saklı diş teli tedavisini daha kullanıcı dostu ve daha fazla tercih edilir hale getiriyor.