Neu (nötrofil) nedir? Neu değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Nötrofil testi yapılan önemli testlerden birisidir. Nötrofil özellikle akyuvarların bir türüdür. Akyuvarlar ise bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından birisidir.

NEU (Nötrofil) nedir?

Netrofiller vücut içerisinde kemik iliklerinde üretilir. Kemik iliklerinde üretilen nötrofiller kan dolaşımına girerler ve enzimleri ile bakteri ve mantarlar ile savaşırlar. İnsan vücudunun herhangi bir yerinde var olan enfeksiyonlarda, enfeksiyonun olduğu bölgeye ilk giden hücre nötrofillerdir.

NEU (Nötrofil) değerleri kaç olmalıdır?

Kanda bulunan değer aralığı nötrofil için mikrolitre cinsinden ölçülmektedir. Nötrofil değerleri yetişkinlerde ve çocuklarda değişkenlik göstermektedir. Buna göre yetişkinlerde kanda olması gereken normal nötrofil değerleri 1500 ile 8000 mikrolitre aralığıdır. Çocuklarda ise kanda olması gereken normal nötrofil değerleri 1000 ile 8000 mikrolitre aralığıdır.

NEU (Nötrofil) düşüklüğü nedenleri

Nötrofil düşüklüğü kanda olması gereken normal değerleriden daha düşük olması anlamına gelmektedir. Kronik, akut, şiddetli, az şiddetli veya daha düşük şiddetli olarak görülmektedir. Ayrıca kalıtsal da olabilir. Nötrofil düşüklüğü kişilerde bağışıklık sisteminin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle kişilerin bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı yeterince savunmadığı manasına da gelir. Nötrofil düşüklüğü yaşamı tehtid eder ve enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Nötrofil değeri düşüklüğü Nötropeni olarak açıklanır.

Nötrofil düşüklüğüne neden olabilecek etkenler ise şu şekilde açıklanmıştır:

- Vücutta kemik iliklerinin nötrofil üretmemesi veya üretilen nötrofillerin kemik iliği dışında yok olması,

- Lyme hastalığı ve Kostmann sendromu,

- Kişilerin kemoterapi ve radyasyon alması,

- Kemik iliklerini hedef alacak bazı kanser çeşitleri,

- Kişiler de görülen vitamin eksikliği ve yetersiz beslenme,

- Kan zehirlenmesi ve anemi hastalığı,

- Otoimmün hastalıkları ( Crohn, lupus, romatoid artrit gibi hastalıklar),

- Psikiyatri ilaçları,

- Epilepsi ve tansiyon ilaçları ve antibiyotikler,

- Bazı viral enfeksiyonlar nötrofil düşüklüğünün sebeplerindendir.

Nötrofil düşüklüğü olan kişilerde beslenme çok önemlidir. Çünkü bu düşüklük kişilerin bağışıklık sistemlerinin düşük olduğu ve her türlü hastalığa açık olduğu anlamına gelmektedir. Nötrofil düşüklüğü olan hastalar bağışıklıklarının güçlenmesi için destekleyecek gıdalar tüketmelidir. Antioksidanlar ve Omega 3 içeren gıdaların tüketilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca bu kişiler E, C, B ve A vitaminleri, demir, selenyum ve çinko içeren gıdalar da tüketmelidir.

NEU (Nötrofil) düşüklüğü belirtileri

- Ağız içerisinde, deride ve mukoza zarında oluşan enfeksiyonlar,

- Enfeksiyondan kaynaklı olan ateş,

- Cilt apsesi,

- Ağız içerisindeki yaralar,

- Diş etlerinin şişmesi,

- Kişilerde görülen yorgunluk ve terleme,

- Boğaz ve karında oluşan ağrılar,

- İdrar yaparken yanma hissi ve ağrı oluşumu,

- Olağan dışı vajinal bölgede oluşan akıntı ve kaşıntı Nötrofil düşüklüğünün belli başlı belirtileridir.

NEU (Nötrofil) yüksekliği nedenleri

Yapılan testlerde kan değerlerinin 8000 mikrolitre üzerine çıkması nötrofil yüksekliği anlamına gelmektedir. Bu durum vücut içerisinde enfeksiyon olduğunun belirtisidir. Nötrofil yüksekliğine ise nötrofili denmektedir. Nötrofili yüksekliğinin pek çok sebebi bulunur. Bu sebepler şunlardır:

- Kalp krizi,

- İltihaplanma,

- Viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonları,

- Steroid kullanımı,

- Kişilere yapılan Kan nakli ve cerrahi müdahale,

- Kişilerin sigara ve tütün kullanması,

- Lösemi hastalığı nötrofil değerlerinin yüksek çıkmasının nedenleridir.

NEU ( Nötrofil) yüksekliği belirtileri

Nötrofil yüksekliği belirtileri hangi hastalıktan kaynaklandığına göre değişkenlik göstermektedir. Hastalığın altta yatan nedenine göre nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı oluşması, eklem ağrıları, ateş ve kabızlık gibi belirtiler göstermektedir.