Mon (monosit) nedir? Mon değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Monositler, bağışıklık sistemiyle doğrudan ilgilidirler. Beyaz kan içerisinde bulunurlar. Değerlerinin referans aralıklarında olması, sağlık açısından çok önemlidir. Monositlerin değeri düşüp kalktığında, sorunlar ortaya çıkabilir.

MON (Monosit) Nedir?

MON, beyaz kan içinde bulunan hücrelerdir. Beyaz kanın gibi bir kısmını oluşturduklarından, çok önemli görevleri vardır. Enfeksiyonlara karşı mücadele eden MON hücreler, beyaz kanın içindeki en büyük hücrelerdir. Yabancı maddelere karşı mücadele ve ölü hücreleri vücuttan atma, MON'un başarıyla yerine getirmiş olduğu görevler arasında yer alır.

MON değeri kaç olmalıdır?

MON (Monosit), bağışıklık sisteminin güçlü kalması için çok önemli görevlere sahiptir. Bundan dolayı belirli aralıklarda bulunması çok büyük önem taşır. MON, yükseldiğinde veya düştüğünde sorunlar çıkması olağandır. Bu yükseliş ve düşüşlerin sebepleri olabilir. MON referans değerleri iyi değerlendirilmeli ve buna göre kişiye uygun tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Normal MON değeri, %0-9 aralığında olarak kabul edilir. Bu aralık dışında olan MON değerleri, uzman doktor değerlendirmesi sonucunda, farklı biçimde yorumlanabilir. Bunun için uzman doktorlara danışmak oldukça önemlidir.

MON düşüklüğü ve yüksekliğinin nedenleri

MON yüksekliği nedenleri

Vücudun direncini doğrudan biçimde etkileyen MON bazı durumlar söz konusu olduğunda, yükselişe neden olabiliyor. Parazit veya bakterilerin vücutta çoğaldığı durumlarda, kalp rahatsızlıkları halinde MON yükseklikleri görülebilir. Yükselmesinin farklı birçok sebebi olabilir.

Tüberküloz hastalığı MON yükselmesinin bir diğer nedeni olarak belirlenmiştir.

Akciğerde var olan hastalıklar MON yükselişine neden olabiliyor.

Kardiyovasküler ve obezite rahatsızlıklarında MON hücrelerinin sayısında önemli bir artış yaşanabilir. Bu durum çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir.

MON düşüklüğü nedenleri

MON, kemik iliğinin içerisinde yer alan hücredir. Dolayısıyla kemik iliklerini etkileyen durumlar, MON düşüşüne direkt olarak neden olabilirler. MON düşüklüğünün nedeni iyi tespit edilmeli ve buna göre adımlar atılmalıdır.

Kansızlık (anemi) MON hücre sayılarının azalmasına neden olabilecek faktörler içerisindedir.

B12 eksikliği olması durumunda MON düşebilir.

Lösemili kişilerde MON değerleri düşüş gösterebilir.

MON ayrıca kişilerin yoğun stres altında olduğu dönemlerde düşüş gösterebilen bir hücre türüdür.

Lupus ve tüberküloz MON düşüşü nedenleri arasında yer alır.

Romatoid artrid ve viral enfeksiyonlar MON değerlerinin düşmesine doğrudan etki edebilecek durumlardır.

MON düşüklüğünün tespit edilmesi için testlerin yapılması gerekir. Aşırı düşüş veya yükseliş, doktorun verdiği tedavi yöntemleri uygulanarak iyileştirilebilir.

MON yüksekliği ile düşüklüğü belirtileri

MON düşüklüğü belirtileri

MON değerlerinde düşüş olduğunda, bazı belirtiler görülebilir. Ancak bu belirtilerin MON hücrelerinin düşüşüne kesin olarak işaret ettiğini söylemek oldukça güç. Bunun için mutlaka gerekli testlerin yapılması, çok önemlidir.

Nefes alma sorunları MON düşüklüğünde görülebilen durumlar arasında yer alır.

Halsizlik ve yorgunluk sorunlarının uzun süreli yaşanması MON düşüklüğüne işaret ediyor olabilir.

Sıklıkla tekrar eden ve uzun süreli olan enfeksiyonlar MON düşüklüğüne işarettir.

Güçsüzlük hissi bu değerlerin düşmesiyle birlikte ayyuka çıkabilir.

MON yüksekliği belirtileri

MON değerlerinde oynama sadece düşüş eğiliminde olmaz bazı durumlarda yükselişe de geçebilir. Yaygın belirtilerle kendini gösterebilir.

Aşırı bir biçimde kilo alma durumu, hızlı kilo alıp verme yükseliş belirtisidir.

Vücut direncinin düşmesi, hızlı şekilde yorgunluk yaşanması MON değerlerinin yükselmesinin belirtileri olabilir.

Belirtiler başka hastalıklarla ilgili olabilir. Bunun için uzman doktora danışılması ve gerek duyulan testlerin yapılması gerekir.