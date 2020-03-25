Mide asidine ne iyi gelir? Mide asidi neden olur ve nasıl geçer?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Sıklıkla meydana gelen şikayetlerden biri mide yanmasıdır. Mide yanması durumu genellikle yemek yedikten sonra ortaya çıkmaktadır. Evde uygulanabilecek kolay yöntemler ile mide yanmasından kurtulmak mümkündür. Evde uygulanabilecek tedavilere rağmen bir hafta içerisinde iki defadan daha fazla ve aralık olmaksızın arka arkaya iki gün kadar süren mide yanması bulunuyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Mide Yanması Nedir?

Yemek borusu ve midede hissedilen mide yanması ya da mide ekşimesi diye tabir edilen bir histir. Mide yanması çoğunlukla yemek tüketiminden sonra, öne doğru eğilme ile akşam saatlerinde ve yatağa uzanıldığında artmaktadır. Mide yanmasına ek olarak ağızda asit tadı veya acı bir tat hissedilmektedir.

Mide Yanması Neden Olur?

Mide yanması sorunu yaşayan birçok kişi bulunuyor. Oldukça sık meydana gelen bu durumun birçok nedeni olabiliyor:

Gastrit: Midenin iç yüzeyini kaplayan dokuda meydana gelen iltihaplanmadır. Gastrit varlığında mide yanmasının yanında şişkinlik ve bulantı olmaktadır.

Reflü: Midede bulunan asidin yemek borusuna kaçmasıdır. Midede yanma ile ekşime, kuru öksürük, yutma güçlüğü, göğüs yanması meydana gelir.

Helicobacter Pylori: Midede yaşayabilen bir bakteri türü olan h.pylori midede yanmaya yol açmaktadır.

Gıda hassasiyetleri: Gluten hassasiyeti, laktoz alerjisi gibi bazı gıdalara karşı hassasiyet varlığında gıdaların tüketimi ile birlikte midede yanma meydana gelebilir.

İlaç: Bazı ilaçlar midede yanma hissine neden olabilmektedirler.

Mide Yanması Teşhisi Nasıl Olur?

Midede yanma hissi bir belirtidir. İlk olarak midede yanma hissine neden olan hastalığın belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda başvurulan doktor tarafından yapılan muayeneler, endoskopi ile mide incelemesi gibi çeşitli tetkikler yapılır. Bu tetkikler sayesinde midede yanma hissini meydana getiren hastalığın teşhisi konulur.

Mide Yanması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mide yanmasının tedavi edilebilmesi için mide yanmasının nedeni olan hastalık tedavi edilmelidir. Birbirinden farklı hastalıklar mide yanmasına sebep olabileceği için mide yanması tedavisi farklılıklar gösterebilmektedir.

Helicobacter Pylori gibi bir bakterinin enfeksiyonu bulunuyorsa antibiyotik tedavisi alarak mide yanması da tedavi edilebileceği gibi gastrit gibi bazı hastalıklarda ise hem ilaç tedavisi yapılırken hem de diyet ile tedavi desteklenir.

Mide Yanması Nasıl Önlenir?

Alkol ve sigara kullanımına son vermek veya tüketimi azaltmak mide yanmasının önlenmesi için uygulanması gereken bir adımdır.

Birden bire fazla miktarlarda tüketilen yemek mide yanmasına neden olabilir. Bu nedenle mide yanmasını önleyebilmek için az miktarda fakat sık aralıklarla beslenmek önemlidir.

Mide için zararlı olan bazı gıdalar bulunur. Sarımsak, soğan, kafein çikolata gibi gıdalar midede hassasiyeti arttırırlar. Bu gıdaların tüketiminin azaltılması veya tamamen sıfırlanması mide yanmasının önüne geçebilecek bir adımı oluşturur.

Bazı ağrıkesiciler, antibiyotikler gibi çeşitli ilaçlar midenin duvarına zarar verebilmektedirler. Mide duvarına verilen zarar kişinin mide yanması hissetmesine yol açmaktadır. Bu nedenle bu sorunu oluşturan ilaçlar tüketilmemeli veya doktorun önerdiği bir mide koruyucu ile kullanılmalıdır.

Mide çevresini sıkan giysiler midede bulunan asit ve yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasını sağlayarak mide yanmasına neden olabilir. Bu nedenle mide etrafını sıkan giysiler giyilmemelidir.

Mide Yanmasına Ne İyi Gelmektedir?

Mide yanması için karbonatlı su, zencefil meyan kökü, sakız ve elma sirkesi gibi çeşitli doğal ürünler iyi gelmektedir. Fakat doğal yöntemler herhangi mide ülseri, gastrit gibi hastalıklar varlığında kullanılmamalıdır.