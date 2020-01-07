Menengiç kahvesi her derde deva!

Menengiç kahvesinin diğer kahvelerden farkı kahve çekirdeklerinden değil de ülkemizde menengiç olarak bilinen ağacın meyvelerinden yapılmasıdır. Ülkemizin birçok yerinde yetişen menengiç ağacı çitlenbik, çedene, çıtlık gibi isimlerle de anılır. Menengiç kahvesi yumuşak içimi, farklı aroması, damakta bıraktığı lezzet ile yoğun ilgi görür. 2 farklı şekilde olan menengiç kahvesinin yapımı Türk kahvesine benzese de süt ile de pişirilebilir.

Menengiç kahvesinin sağlığa faydaları

Menengiç kahvesi sindirim sistemine iyi gelir, mide ağrılarının önüne geçer.

Kesilmeyen öksürüğü keser, göğsü yumuşatır, balgam söktürür.

Antiseptik özelliği vardır.

Menengiç kahvesi yaraları tedavi eder.

Böbrek sağlığını korur ve böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur.

Yağlı bir içecektir, yüksek E vitamini ve doymamış yağ asidi düzeyi ile kandaki kolesterolü düşürmeye, kalp ve damar sertliğini önlemeye yardımcı olur.

Menengiç kahvesi içerdiği protein sayesinde kasları besler ve yağ yakımını kolaylaştırır.

İçtikten sonra uzun süre tok hissetmeyi sağlar.

İçindeki B vitamini sayesinde sinir sistemini korur, ruh sağlığını iyileştirir.

Menengiç kahvesi demir içerir, kansızlık giderir.

Yorgunluktan kurtulmanın yolları arasında iyi bir seçimdir, enerji verir.

Fosfor içeriğiyle metabolizmayı hızlandırıp daha çok kalori yakılmasını sağlar.

Yine fosfor içeriği sayesinde daha hızlı hareket etmeye yardımcı olur.

Adet sancılarının giderilmesinde etkilidir.

İçerdiği magnezyum sayesinde saçları ve cildi güzelleştirir.

Migren ağrılarını hafifletip sakinleştirir.

Menengiç kahvesinin Türk kahvesinden farkı nedir?

Menengiç kahvesi, Türk kahvesinden daha yumuşak bir içime sahiptir. Türk kahvesinden farklı olarak antioksidan ve fenolik bileşenler içerir. Türk kahvesi kahve çekirdeklerinden yapılır fakat menengiç kahvesi, menengiç meyvesinden elde edilir.

Menengiç nasıl kullanılır?

Menengiç meyvesi Türkiye’de 200 derecede 20 dakika kavrularak kahve olarak kullanılır. Menengiçten elde edilen yağ ile sabun yapılabilir. Menengiç meyvesi çerez olarak ya da kek hamurlarında tat verme amacıyla kullanılır. Menengiç yağından farklı ürünler elde edilebilir. En bilineni ise menengiç sabunu olarak bilinen ‘bıttım’dır.

Menengiç kahvesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

Menengiç kahvesi

Su ya da süt

Cezve

Kişi sayısı kadar fincan

Yapılışı: Cezveye kişi başı 1 tatlı kaşığı menengiç kahvesi koyun daha sonra kişi başı 1 fincan su ya da süt koyun. Kahveyi süt ile yapacak iseniz menengiç kahvesini 1 tatlı kaşığından biraz fazla koyabilirsiniz. Cezveyi ocağın üzerine koymadan önce kahve ile süt ya da suyu güzelce karıştırın ve kahvenin tamamen ıslandığından emin olun. Menengiç kahvesi tamamen ıslanıp karıştıktan sonra ocağa alın ve pişirmeye başlayın. Kahve ocakta iken kesinlikle karıştırmayın. Köpüren kahveyi ocaktan alın ve fincanlara paylaştırın.