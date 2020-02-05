Melisa çayının faydaları nelerdir, melisa çayı nasıl demlenir?

Halk arasında ‘oğul otu’ gibi farklı isimlerle de bilinen melisa çayının nelere iyi geldiğine hep birlikte bakalım.

Vücutta sakinleştirici etki yaratır.

Kaşıntı ve kızarıklıkların çabucak geçmesine yardımcı olur.

Mikrop öldürücü özelliği vardır.

Ciltteki akne problemlerine iyi gelir.

Tansiyonun dengelenmesine destek olur.

Ağrılı regl döneminde ağrıları hafifletmeye yardımcı olur.

Mide rahatsızlıklarına birebirdir.

Sindirimi hızlandırması sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor.

Hafızayı güçlendirirken konsantrasyonu artırır.

Uyku problemleri yaşıyorsanız rahat bir uyku uyumanıza yardım eder.

Ağız çevresindeki yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar.

Unutkanlık problemlerini azaltarak Alzheimer riskini düşürür.

Ciltte gözeneklerin temizlenmesine ve siyah noktaların azalmasına destek olur.

Stresli ve gergin dönemlerinizde rahatlatıcı etkisi vardır.

Melisa çayı nasıl hazırlanır?

Bir su bardağı suyu kaynatın ve bir bardağa alın. Ardından kaynamış suyun içine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş melisa otu ekleyin. Bitki çaylarını hazırlarken otları kaynamış suya sonradan eklemeniz daha iyi olacaktır. 8-10 dakika arası demlenen çayınızı süzüp tüketebilirsiniz. Tatlandırmak için şeker eklemeyin, sade tüketmeniz daha iyi olacaktır.

Melisa çayının yan etkisi var mı?

Pek çok derde deva olduğu gibi bazı yan etkileri de olan melisa çayını gereğinden fazla tüketmemek gerekiyor. Günde 2 fincandan fazla içilmesi önerilmiyor. Hamilelik ve emzirme döneminde olanların kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor, hatta doktorlarına danışmalarında fayda var.