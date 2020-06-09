Mcv nedir? Mcv değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

MVC testiyle alyuvarların ortalama hacimleri tespit edilir. CBC ismi verilen kan testi yapılarak MVC değerleri öğrenilebilir. Sağlık hakkında önemli bilgiler veren MVC değerleri ortalamaları, uzman doktor tarafından incelenir. Değerler kişinin yaşı, cinsiyeti gibi faktörler göz önüne alınıp değerlendirilir.

MVC nedir?

Mean Cell Volume olarak bilinen MVC, kan testleriyle ölçülebilir. MVC değerleri ile trombositler, kırmızı kan hücreleri ve beyaz kan hücrelerinin durumu belirlenmiş olur. MVC alyuvarlara yönelik yapılır. Alyuvarlar, kana kırmızı renk vermenin yanı sora birçok önemli görevlere sahiptirler Alyuvarlar kemik iliğinde yer alırlar. MVC değeri yapıldıktan sonra alyuvarların durumu da öğrenilebilir. Bu sayede ortaya çıkabilecek hastalıkların önüne geçilebilir.

MVC değeri kaç olmalıdır?

MVC değerleri, yetişkinlerde ve çocuklarda birbirinden farklıdır. Erkeklerde değerler kadınlarınkine göre değişiklik gösterir. MVC değerlerin ölçümü herhangi bir hastalığa teşhis koymak değildir. Konulmuş bir tanıya yardım etmek amacıyla bu test işlemi yapılabilir. Gebelik durumu, yaş, cinsiyet MVC testinde önemli faktörlerdir. Sağlıklı bireylerde bu değerler her zaman ortalama seviye olur.

6 ay ile 2 yaş arasındaki bebeklerin ortalama MVC değeri, 70-86 fL arasında olmalıdır.

12-18 yaşındaki kadınlarda 78-102 fL, 12-18 yaş aralığında olan erkeklerde 78-98 fL arasında değerler olmalıdır.

Yetişkin gebe kişilerde MVC değeri 79-93 fL değerlerindedir.

Bu değerler, bazı durumlarda değişiklik gösterebilir. MVC değerlerinin normal değerlerde olup olmadığını anlamak için uzmanların değerlendirmesi gereklidir.

MVC düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri nelerdir?

MVC düşüklüğü nedenleri

MVC düşüklüğü, kadınlarda erkeklerde göre daha sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Nedeni adet döneminde yaşanan kan kaybı, gebelikte kan kaybı olarak değerlendirilebilir. Doğum sonrasında yeterli demir alınmadığında, MVC değeri düşük olabilir. Başka nedenler de MVC değerlerini düşürebilir.

- B6 vitamini eksikliği değerlerin düşük olmasına nedendir.

- Kronik hastalıklar ve kan kaybı,

- Adet dönemi,

- Böbrek yetmezlikleri,

- Kurşun zehirlenmesi.

MVC yüksekliği nedenleri

MVC yüksekliği, kırmızı kan hücrelerinin hacimlerinin normalden daha fazla olması manasına gelir. Genellikle 100 fL üzerinde olduğunda yüksek olarak değerlendirilir.

MVC yüksekliğinin en önemli nedeni B12 vitaminin düşük olmasıdır.

Karaciğer rahatsızlıkları ve akciğer hastalıkları MVC yüksekliği nedenleri arasında yer alır.

Aşırı alkol tüketimi ve aşırı kansızlık (anemi) değerlerin yüksek olmasına neden olabilir.

Düşük tiroit seviyesi.

Kullanılan ilaçların yan etkileri. Genellikle devamlı olarak kullanılan ilaçlardan birinin yan etkisi MVC yüksekliği olarak ortaya çıkabilir.

MVC değerleri, kişiden kişiye göre değişim gösterir. Bundan dolayı tüm düşüklük ve yükseklik değerleri aynı nedenlerle ölçülemez.

MVC yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri

MVC yüksekliği belirtileri

En önemli belirtisi kansızlık sorunudur. MVC değeri yüksek kişilerde muhtemel kansızlık mümkündür. İştah kaybı ve hızlı biçimde kilo vermek, çabuk hastalanmak, ağır enfeksiyon rahatsızlıklarını uzun süre atlamamak MVC yüksekliğinin diğer belirtileri olabilir. Akciğer ve karaciğer organlarında ağrılar olarak kendisini gösterebilir.

MVC düşüklüğü belirtileri

- Uyku problemleri yaygın olarak görülür.

- Göğüs bölümünde ağrılar yaşanması,

- Konsantrasyon bozuklukları,

- Kalp atışında ani hızlanmalar,

- Yutkunmada zorluklar çekmek,

- Cildin solgun görünümü, MVC düşüklüğü belirtileri arasında yer alan faktörlerdir.

MVC düşüklüğü belirtileri bunların haricinde başka durumlar da olabilir. Bu durumlar kesin olarak MVC düşüklüğüne işaret etmeyebilir. Uzman olmayan kişilerin bu değerlendirmeleri yapmaları mümkün olmadığından, uzmanlara başvurulması tedavinin devamı için önemlidir.