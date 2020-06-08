Lökosit nedir? Lökosit değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Lökositler en genel tanımı ile vücutta bulunan beyaz kan hücresi yani akyuvar şeklinde açıklanır. Lökositlerin vücuda en önemli yararlarından birisi de bağışıklık sistemini oluşturmasıdır.

Lökosit nedir?

Lökositler vücutta bağışıklık sisteminde en fazla yarara sahip olan bir parçadır. Özellikle bağışıklık sisteminin temelini oluşturmasıyla bilinir. Lökositler, diğer bir adla akyuvar olarak da bilinirler. Lökositlerin vücutta en önemli görevlerinden birisi de vücuda girecek olan virüs ile bakteri gibi zararlı ve zehirli toksinleri uzaklaştırmasıdır. Bu tür zararlı toksinleri uzaklaştırmakla kalmaz aynı zamanda da vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Böylece lökositler, vücutta daha sağlıklı bir bağışıklık sisteminin oluşmasına katkı sağlar. Lökositler kişinin vücudunda bir bakterileri gördükleri anda o bölgeye doğrudan ulaşırlar. Doğrudan müdahale sayesinde de kişileri çeşitli enfeksiyonlara karşı korurlar. Lökositler çok hızlı bir şekilde çoğalır ve enfeksiyon gibi bir durum sezdikleri anda da yayılmaya başlar.

Lökosit değeri kaç olmalıdır?

Lökositlerin kişi vücudundaki değerleri kan tahlilleri ile belirlenir. Bu tahlillerin sonuçları genellikle kişilerin yaş aralıklarına göre değişmektedir. Lökositlerin yaş aralıklarına değerleri şu aralıklarda olmalıdır;

- 0 ile 1 ay aralığında yer alan bebeklerde lökosit değer aralığı 9.4 - 34.0 MCL olmalıdır.

- 2 ile 12 ay aralığında yer alan bebeklerde lökosit değer aralığı 5.0 - 19.5 MCL olmalıdır.

- 1 ile 3 yaş aralığında yer alan çocuklarda lökosit değer aralığı 6.0 - 17.5 MCL olmalıdır.

- 4 ile 5 yaş aralığında yer alan çocuklarda lökosit değer aralığı 5.5 - 15.5 MCL olmalıdır.

- 6 ile 15 yaş aralığında yer alan çocuklarda lökosit değer aralığı 4.5 - 13.0 MCL olmalıdır.

- 15 yaş ve üzeri aralığında yer alan kişilerde lökosit değer aralığı 4.5 - 11.0 MCL olmalıdır.

Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Lökosit değerinin kişilerde değer aralığı yaş grubuna göre yüksek olursa o kişide lökosit yüksekliği ortaya çıkar ve bu duruma lökositoz denir. Lökosit değerinin yüksekliğinin nedenleri şu şekildedir;

- Çeşitli virüs ve bakteri durumları,

- Kalp krizi durumu,

- Sürekli kullanılan ilaçlar,

- Kronik lösemi hali,

- Çeşitli romatizmal rahatsızlıklar,

- Alerjik hastalıklar ve hormon bozuklukları.

Lökosit yüksekliğinin en önemli belirtileri arasında da böbrek rahatsızlıkları gelmektedir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşları lökosit değerlerindeki yüksekliği ortaya koymaktadır.

Yapılan kan sayımı tetkikleri sonrasında kişilerde lökosit değerleri düşüklük çıkarsa bu duruma lökopeni denilmektedir. Kan tahlillerinde ortaya çıkan lökosit değerlerinin düşük olmasında pek çok neden söz konusudur. Bu nedenler;

- Kişinin kemoterapi görmesi,

- HIV virüsü durumu,

- Verem ve lösemi gibi hastalıkları geçirmek,

- Beslenmede bozuklukların olması,

- Vitamin eksikliği yaşama,

- Kemik iliği kanseri ve nezle gibi rahatsızlıklar sonucunda farklı hastalıkların meydana gelmesi.

Lökosit düşüklüğü halinde kişilerin bağışıklık sistemi de zayıfladığı için bazı belirtiler ve hastalıklar ortaya çıkar. Bu hastalıklardan en önemlisi de sürekli enfeksiyon hali ve halsizliktir. Kişi bağışıklık sistemindeki bozulma nedeniyle sürekli hastalanır. Ayrıca hastalığa ek olarak terleme ve titreme gibi belirtiler de ortaya çıkar.