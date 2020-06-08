Lh hormonu nedir? Lh hormonu değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

LH hormonu düzeyi, kan veya idrar tahlilleri alınarak ölçülebilir. Erkeklerde testesteron hormonunun salgılanması, kadınlarda ovülasyonu başlatma etkilerine sahiptir. LH hormon seviyesi, bazı hastalıkların ortaya çıkması adına çok önemlidir.

LH hormonu nedir?

LH hormon değeri, kan veya idrar tahlilleri yapılarak herkes için kolaylıkla belirlenebilir. Hormon değerleri, üreme konusunda herhangi bir problemin olup olmadığına dair bilgiler verebilir. Uzmanlar tarafından farklı amaçlar için istenen LH hormon testi değerleri ölçüldükten sonra uzmanlar tarafından değerlendirilebilir. Çünkü LH hormon seviyesi, kişiden kişiye, yaşa, cinsiyete göre değişim gösterebilir.

LH hormonu değeri kaç olmalıdır?

LH hormon testinde önemli olan hususlar, kişinin yaşı ve cinsiyeti olarak değerlendirilir. Kişinin değerlerinin ölçümü, farklı biçimlerde değerlendirilebilir. Bu durum tamamen uzmanlar tarafından belirlenir.

LH hormonu değerleri ergenlik dönemi öncesi erkek ve kadınlarda ortalama olarak 1 UI/L altında olmalıdır. Yetişkin erkeklerde bu değer 1-9 UI/L olarak belirlenmiştir. Kadınlarda bu değer ovülasyon dönemine göre değişim gösterebilir. Menopoz döneminde olan kadınlarda ortalama değerler, 12-55 UI/L olarak belirtilir.

LH Hormonu düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri

LH hormonunun düşüklüğü veya yüksekliği, kadın ve erkeklerde farklı nedenlere bağlanıyor. Bunun nedeni her iki bireyde farklı sonuçlara sahip olmasıdır.

LH hormonu yüksekliği nedenleri

LH hormonunun yüksekliği kadınlarda genellikle, turner sendromu, sağlıksız yumurta, kemoterapi, tiroit hastalıkları olarak belirtilmiştir. Bunun yanında, polikistik over sendromu kadınlarda LH hormonu yüksekliği nedenleri arasında sayılır.

Erkeklerde LH hormonu, testis yetmezliği sonucunda ortaya çıkabilir. Bunun en önemli nedeni, sert bir şekilde darbe alma, kabakulak tarzındaki enfeksiyonlar veya kemoterapi için kullanılan ilaçlar denilebilir.

LH hormonu düşüklüğü nedenleri

LH hormonunun düşük seyretmesi, bazı nedenlere bağlı gelişebilir. Bu nedenler, yüksek hormon seviyesinde olduğu gibi çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Erkek ve kadınlarda da bu düşüklüğün nedenleri birbirinden farklıdır.

Erkeklerde belli başlı nedenlere bağlı olarak LH hormonu ortalamanın altına iner. Cinsel işlevlerde bozukluklar, cinsel isteksizlik, aşırı şekilde yorgunluklar şeklinde kendisini gösterebilir.

Kadınlarında LH hormonu yetmezliği önemli ölçüde, sekonder over yetmezliğinden kaynaklanıyor. Seconder over durumu, vücutta belli bir sebepten kaynaklı olan yumurtalık yetmezliği olarak tanımlanabilir.

Hem erkeklerde hem kadınlarda LH hormonu değerleri normali altına düştüğünde üremeyi etkileyebilir. Üremeyi etkilemesinin dışında çok farklı sorunlara da neden olabilir.

LH Hormonu düşüklüğü ve yüksekliği belirtileri

LH hormonunun artışında veya azalışında çeşitli belirtiler görülür. Bu belirtiler erkek ve kadınlarda faklı olabilir. Kişinin yaşı da belirtileri etkileyen faktördür.

LH hormonu düşüklüğü belirtileri

LH hormonu düşüklüğü her iki cins için de cinsel isteksizliğe neden olur. Ayrıca hem erkeklerde hem kadınlarda yorgunluk hissedilmesi olasıdır.



Çocuklarda LH hormonu düşüklüğü ergenliğe bağlı bazı gelişimlere dayandırılır.

Uyku bozukluğu LH hormonu düşüklüğü belirtileri arasında yer alır.

LH hormonu yüksekliği belirtileri

Yüksek LH değerleri birbirinden farklı nedenlere dayandırılabilir. Bu değerlerin ölçümü sonrasında değerlendirme uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Tam net olmasa da görülen belirtilerden birisi kadın ve erkeklerde kısırlık sorunudur. Kadınlarda gebe kalamama şikayetler arasında yer alabilir.

Baş dönmesi, baş ağrısı LH hormonu yüksekliğinin diğer nadir görülen belirtileri içerisinde bulunur.

Belirtiler görüldükten sonra hormon ölçümü yapılmadan ve uzmanlara danışılmadan herhangi bir tedavi yöntemine bilinçsizce başvurulmamalıdır.