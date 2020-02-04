Kuşburnu çayı içmeniz için 15 önemli neden

Halk arasında gül meyvesi olarak da bilinen kuşburnu, çekirdeğindeki zengin C vitamini sayesinde hastalıkların tedavisinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynar. İşte kuşburnu çayının başlıca faydaları…

Kuşburnu çayı kan basıncını düzenler. İdrar söktürücü etkisi vardır. Soğuk algınlığına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kuşburnu çayı böbrek sağlığını korur. Cilde doğal canlılık kazandırır. Prostat kanseri riskini azaltır. Dizlerdeki sıvı kaybı ve kemik erimesinde önleyici rol oynar. Kuşburnu çayı göz sağlığını korur. Çocuklarda büyüme ve gelişmeye yardımcı olur. Kuşburnu çayı kansızlığa ve demir eksikliğine karşı doğal bir kaynaktır. Kalp damar sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürmeye yardım eder. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Kas zayıflığı, eklem ağrısı gibi şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olur.

Kuşburnu çayı nasıl demlenir?

Kuşburnu çayını hazırlamak için bir bardak kaynamış suyun içine 5-6 adet kurumuş kuşburnu meyvesi atıp 10 dakika ağzını kapatıp bekletin.

Çayı demleme süresini ne kadar uzatırsanız içeriğindeki C vitamini kaybı o kadar artacaktır.

Kuşburnu çayını demledikten hemen sonra tüketmenizde fayda var.

Kuşburnu çayı tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Kuşburnu çayı fazla tüketildiğinde böbrek taşı, ishal, mide yanması, kusma, baş ağrısı, mide krampları gibi sorunlara yol açabilir.

Önemli bir hatırlatma yapalım. Alerjik yapıya sahip olanların, emzirenlerin ve hamilelik döneminde olanların dikkatli olmasında ve kuşburnu çayı tüketmeden doktora danışmasında fayda var.