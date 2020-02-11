Kuru üzümün şaşırtan faydaları

İşte kuru üzümün başlıca faydaları…

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sistemini çalıştırmaya yardımcı olur.

Kolesterol seviyesini düzenler.

Romatizmal hastalıkları engeller.

Yorgunluk ve depresyonun önüne geçer, enerji verir.

Uzun süre tokluk hissi sağlar.

Kuru üzüm kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Anemi tedavilerinde takviye olarak tavsiye edilir.

İçeriğindeki boron minerali sayesinde kalsiyum emilimini kolaylaştırır ve kemik sağlığını güçlendirir.

Kuru üzüm kabızlığı önler.

Kuru üzüm suyu nasıl yapılır?

Kuru üzüm suyunun da kuru üzüm kadar faydalı olduğu biliniyor. Bu suyu elde etmek ise oldukça basit. Tek ihtiyacınız olan 4 su bardağı su ve 400 gram kuru üzüm. Öncelikle kuru üzümleri güzelce yıkayın. Bir tencerede 4 su bardağı suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine kuru üzümleri ekleyin. Bu suyu bir gün dinlendirin. Süzüp dilediğiniz zaman içebilirsiniz.