Kortizol nedir? Kortizol değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Kortizol, bağışıklık sisteminin fonksiyonlarının devam ettirebilmesi için önem taşıyan bir hormondur. Kan şekeri ve tansiyonu dengede tutar. Bu yüzden artış ve düşüş durumlarında tehlikeli durumlarla karşılaşılabilir. Kortizol içeren yiyecekler tüketildiğinde dikkatli olunmalı, değerler düzenli olarak test edilmelidir.

Kortizol nedir?

Böbrek üstünde bezlerde üretilen Kortizol, stresi düşürmeye yardımcı olan birincili hormon türüdür. Tehlike hissedildiğinde salgılanan hormon, koruyu görev üstleniyor. Koruyucu hormon görevi görmesine rağmen, fazla salgılandığı zaman bazı risklere neden olabiliyor.

Kortizol seviyesi yüksek olan ilaçlar tüketildiği zaman, mutlaka belirli aralıklarla testler yapılmalıdır. Kısacası, Kortizol hormonu hayati bir öneme sahiptir ancak çok fazla salgılanırsa tehlikelere yol açabilir.

Kortizol değeri kaç olmalıdır?

İnsan vücudu üzgün olduğunda veya tehlikeli durumlarla muhatap olduğunda, içgüdüsel şekilde savunmaya geçer. Bu durumda, böbrek üst bezlerinde bulunan Kortizol hormonu salgılanır ve beyindeki hipofiz bölgesine uyarılar gönderilir. Gündüz saatlerinde, geceye göre daha yüksek seviyede olduğundan, oranın korunması çok önemlidir.

Yetişkin bireylerde sabah saatlerinde Kortizon değerleri, 0,25 ile 0,60 desilitre/mikrogram arasında olur. ,

Öğlen vaktinde ortalama 0,08 ile 0,20 aralığında olur.

Akşam saatlerine yaklaştıkça düşer ve değerler ortalama 0,04 ile 0,13 derecesine kadar gerilemeye başlar.

Gece uyku halinde olunduğu zaman referans değerler 0,02 ile 0,07 aralığında olur.

Kortizol düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri

Kortizol düşüklüğü nedenleri

Vücutta yeterli seviyelerde Kortizol hormonu salgılanmadığında, Kortizol değerlerinde düşüş meydana gelmeye başlar. Bunun başlıca nedenleri bulunur.

- Kafa travması ve tümör gibi hipofiz besini etkileyecek durumların yaşanması.

- Adrenalin salgısından sorumlu olan bezlerin cerrahi müdahale sonucunda alınması.

- Adrenal bezlerde yaşanan bazı rahatsızlık durumları.

- Aşırı yaşanan kan kayıpları durumların Kortizol düşebilir.

- AIDS ve verem durumlarında Kortizol kayıpları yaşanabilir.

Kortizol yüksekliği nedenleri

Kortizol bazı durumlarda yükselme eğilimine geçebilir. Özellikle yoğun stres dönemleri ve tehlike durumları Kortizol seviyesinin arttırabilir. Buna benzer birçok örnek verilebilir.

- Aşırı stres yaşanması ve gerginlik durumları yükselme nedenleridir.

- Kortizol seviyesi yüksek olan ilaçlardan yüksek dozajlarda veya devamlı şekilde kullanma durumu, Kortizolü yükseltir.

- Doğum kontrol adına kullanılan ilaçlar,

- Tümör veya travma sorunlarının olması,

- Adrenalin bezlerinde yaşanan hastalıklar,

- Tiroit hormonunun daha fazla salgılanmaya başlanması, Kortizol yükselmesinin nedeni sayılabilir.

Görüldüğü gibi Kortizol seviyesinin yüksekliğinin birçok nedeni bulunur. Özellikle stres altında olunan dönemlerde, Kortizol içerikli ilaçları kullanmamaya gayret edilmelidir.



Kortizol düşüklüğü ve yüksekliğini belirtileri

Kortizol yüksekliği nedenleri

Vücudunuzda aşırı Kortizol olduğunu anlamak için bazı belirtilere dikkat etmeniz gerekebilir. Bu belirtiler doğrultusunda, uzmanlara başvurmayı unutmamalısınız.

- Kortizol yükselişinin en önemli belirtilerinin başında ani şekilde meydana gelen kilo artışları gelir. Hızlı kilo alanlara buna dikkat etmelidirler.

- Ciltte yaşanan bazı değişimler,

- Bağışıklık sisteminin zayıflamaya başlaması, enfeksiyon hastalıklarının çok uzun sürmesi,

- Uykusuzluk ve yorgunluk durumları,

- Ruh halinde değişimler ve depresyon durumları, Kortizolün vücutta yükseldiğini belirtileri içerisinde yer alıyor.

Kortizol düşüklüğü nedenleri

Kortizol yüksekliğinde olduğu gibi düşmesinde de çeşitli bazı belirtiler görülebilir. Özellikle baş ağrıları ve yorgunluklar sıklıkla görülebilir.

Baş ağrısı, baş dönmesi ve düşük tansiyon belirtiler içerisindedir.

Kusma, mide bulantıları, ishal ve devamlı zayıflık durumu, Kortizolün düşüklüğüne işaret eden faktörler içerisinde bulunurlar.

Tüm durumlarda, uzmanlara danışılması gerekir. Nasıl yüksek Kortizol hayati sorunlara neden olabiliyorken, eksiklik durumunda fonksiyonlar iletişim kaybı yaşamaya başlayabilirler.