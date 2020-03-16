Koronavirüsün gözlerdeki belirtisine dikkat! Kızarıklık ve şişlik varsa…

Prof. Dr. Banu Coşar, “Dünyadaki yeni koronavirüs salgınında virüsün yayılmasında ve önlenmesinde gözler önemli bir rol oynayabilir. Virüsü kapmamak için gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmamalısınız. Bunun nedeni virüsün yayılımına en açık olan yerlerin mukoza; yani göz yüzeyi, ağız ve burun içini kaplayan zarlar oluşu” şeklinde konuştu.

Koronavirüs gözlerinizde nasıl bir hastalığa yol açıyor?

Koronavirüsün gözlerle ilişkisi hakkında Prof. Dr. Coşar şu bilgileri verdi: ”Koronavirüs kapmış kişilerde gözlerde kızarıklık, şişlik, çapaklanma ve akıntı gibi belirtiler görülmekte ve bu duruma “konjonktivit” adı verilmektedir. New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan ve Çin’deki hastanelerdeki verileri derleyen bir araştırmada, koronavirüs tanısı almış 1099 hastanın 9’unda (%0.8) konjonktivit görülmüştür.

Journal of Medical Virology dergisindeki bir çalışmaya göre ise yeni koronavirüs (COVID-19) tanısı ile hastaneye yatırılan 30 hastanın sadece 1’inde konjonktivit görülmüştür. Bu bilgilere göre, coronavirüse bağlı konjonktivit sık değildir.

Koronavirüs konjonktivitinden korunmak ve tedavisi için ne yapılabilir?

Koronavirüsü göz yoluyla almamak için Prof. Dr. Banu Coşar şu önerilerde bulundu: “4 Mart 2020 tarihli yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) tanı ve tedavisine dair Çin Sağlık ve Halk Sağlığı Bakanlığı Rehberi’nde, virüsün UV ışığı ve ısıya duyarlı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 30 dakika boyunca 56 ℃ ısı, dietil eter, %75 etanol, kloridli dezenfektanlar, H 2 O 2 (hidrojenperoksit) ve diğer klorinli dezenfektanların virüsü deaktive ettiği bildirilmiştir.

Türkiye’de virüsü deaktive ettiği bildirilen klorinli dezenfektanların göz için hazır formu hipokloröz yani HOCl’dir. HOCl ile kirpik dipleri sabah-akşam silinerek temizlenebilir, bu uygulama koruma maksatlı yapılabilir. Böyle rutin bir uygulamanın yan etkisi bildirilmemiştir.

Koronavirüs konjonktiviti gelişmesi halinde ise tedavi için bir antiviral ilaç bulunmadığından, yine HOCl kullanılabilir. Konjonktivit geçirenlerin gözlük veya güneş gözlüğü takarak, virüsü etrafa yaymama konusunda duyarlı davranması gerekir. Ayrıca bugünlerde kimse ellerini yıkamadan gözlerine dokunmasın.”

Salgın süresince kontakt lens yerine gözlük kullanılmalı

Prof. Dr. Coşar, salgın süresince kontakt lens yerine gözlük kullanmanın da korunma açısından daha doğru olacağını belirtti. Mutlaka lens takmak durumunda olanların ise ya günlük kullan-at lensleri tercih etmesini ya da hidrojenperoksitli kontakt lens solüsyonlarını kullanmasını önerdi. Prof. Coşar, hidrojenperoksit içeren kontakt lens solüsyonlarının göze doğrudan uygulanmaması gerektiğinin, aksi takdirde gözü tahriş edeceğinin özellikle altını çizdi. “Kontakt lensler; solüsyonları ile birlikte kendi özel kabında en az 6 saat bekletilip, nötralize edildikten sonra göze takılabilir” dedi.