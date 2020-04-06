Koronavirüste ağız hijyenine dikkat!

Koronavirüs pandemi hastalığında dikkat edilmesi gerekenler 3 alt başlıkta toplanabilir.

1. Korona enfeksiyonun önlenmesi için günde 2 dakika 2 defa diş fırçalayın.



2. Koronavirüs inhalasyon ve teması engellemek adına her yemekten sonra avuç içine aldığınız sabun iyice köpürene kadar tüm yüzeyi yıkayın ve ağız çevrenizi de sabunlayıp bol su ile durulayın.



3. Koronavirüs taşıyıcılığı açısından evde bile olsanız günlük kıyafetlerinizi değiştirmenizi ve en az 2 günde 1 duş almayı öneriyoruz.

Bu 3 başlığı üşenmeden uygularsanız koronavirüs enfeksiyonundan önemli derecede kaçınmış olursunuz.

Bir diş hekimi olarak ağız hijyeni açısından bir diğer tavsiyemiz de ağız gargarası kullanımı. Ağız gargaraları ağız hijyeniniz için bir tedavi değil, bir yardımcı araçtır. Bu yüzden her gün değil, 3 günde 1 kullanabilirsiniz.