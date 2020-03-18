Koronavirüsle ilgili tüm merak edinlenler

Covid-19 nedir?

Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) nedir, nasıl bulaşır? Hastalığın en temel belirtisinin yüksek ateş ve kuru öksürük olduğunun altını çizen Prof. Dr. Metin Yılmaz, dünyanın konuştuğu virüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı?

Koronovirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genel bir panik havası yaşanmakta. Peki, aşırı panik yapan ebeveynlerin çocukları bu durumdan nasıl etkileniyor? nasıl etkileniyor? Koronavirüs hakkında çocuklarımıza nasıl bilgi vermeliyiz? Uzman Psikolog Ramazan Şimşek, “panik de en az virüs kadar bulaşıcıdır” diyor ve tüm aileleri uyarıyor.





Virüse karşı kişisel temizlik nasıl yapılmalı?



Koronavirüse karşı kişisel temizlik ve hijyen koşulları çok önemli. Bunlara vurgu yapan Dermatolog Dr. Şale Yılmaz, çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Virüsten korunmak için bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?



Koronavirüsten korunmanın yollarından biri de bağışıklık sistemini güçlendirmek. Peki bağışıklığımızı güçlü tutmak için ne yiyip içmeliyiz? Diyetisyen Nevra Demirel, virüslere karşı bağışıklığı güçlendirmek için neler tüketmemiz gerektiğini anlatıyor.





Hamilelerin bebeklerine koronavirüs bulaştırma riski var mı?

Anne adayları koronavirüs ile ilgili pek çok soruyu merak ediyor… Hamile kadınlar doğmamış çocuklarına koronavirüs bulaştırabilir mi? COVID-19 anne sütünden geçer mi? Emziren anneler bebeklerine koronovirüs bulaştırabilir mi? Merak edilenleri Uluslararası emzirme danışmanı Doç. Dr. Güliz Onat yanıtladı.



