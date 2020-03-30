Koronavirüse karşı ellerimizi ne zaman ve günde kaç kere yıkamalıyız?

Damlacık yoluyla bulaşan bu virüs için ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması gerçekten çok büyük önem taşıyor.

Önceliğimiz her zaman su ve sabun olmalı

Burada önemli bir konu da ellerimizi en az 30 saniye süreyle, su ve mümkünse kalıp sabun kullanarak yıkamamız. Yalnızca el yıkamanın mümkün olmadığı koşullarda dezenfektan ve kolonya ile hijyen sağlamaya çalışalım. Önceliğimiz her zaman su ve sabun olmalı. Ellerimizi yıkamak yerine ıslak mendille silmeyi düşünmeyelim. Ayrıca market alışverişi, iş gibi nedenlerle zorunlu olarak dışarıya çıktığımızda kullandığımız eldiven de bizi aldatmasın, eldiven taksak bile çıkardığımızda ellerimizi yıkamalıyız. Eğer çok fazla ellerinizi yıkadığınız için kuruma, çatlama gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız ellerinizi yıkadıktan sonra nemlendirici kullanabilirsiniz. Ayrıca bu dönemde uzun tırnakların kısaltılması da faydalı olacaktır.

Ellerimizi hangi durumlarda yıkamalıyız?

Peki ellerimizi ne zaman ve günde kaç kere yıkamalıyız? Bu sorunun yanıtı net: Şüpheli her temastan sonra ellerimizi yıkamalıyız. Buna ilişkin bir liste yapacak olursak ellerimizi yıkamamız gereken günlük yaşam rutinimize ilişkin maddeleri şöyle sıralayabiliriz: