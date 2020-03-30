Koronavirüse karşı ellerimizi ne zaman ve günde kaç kere yıkamalıyız?
Koronavirüse karşı dünya çapında bir mücadele verdiğimiz şu günlerde kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumumuzu bu virüsün hızlı yayılma özelliğinden korumanın en etkili yolu evimizde kalmak ve ellerimizi sık sık yıkamak… Peki, koronavirüse karşı ellerimizi günde kaç kere ve hangi durumlarda yıkamalıyız? Dr. Sinan Akkurt; konuyla ilgili dikkat etmemiz gerekenlere dikkat çekti, önerilerde bulundu.
Damlacık yoluyla bulaşan bu virüs için ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması gerçekten çok büyük önem taşıyor.
Önceliğimiz her zaman su ve sabun olmalı
Burada önemli bir konu da ellerimizi en az 30 saniye süreyle, su ve mümkünse kalıp sabun kullanarak yıkamamız. Yalnızca el yıkamanın mümkün olmadığı koşullarda dezenfektan ve kolonya ile hijyen sağlamaya çalışalım. Önceliğimiz her zaman su ve sabun olmalı. Ellerimizi yıkamak yerine ıslak mendille silmeyi düşünmeyelim. Ayrıca market alışverişi, iş gibi nedenlerle zorunlu olarak dışarıya çıktığımızda kullandığımız eldiven de bizi aldatmasın, eldiven taksak bile çıkardığımızda ellerimizi yıkamalıyız. Eğer çok fazla ellerinizi yıkadığınız için kuruma, çatlama gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız ellerinizi yıkadıktan sonra nemlendirici kullanabilirsiniz. Ayrıca bu dönemde uzun tırnakların kısaltılması da faydalı olacaktır.
Ellerimizi hangi durumlarda yıkamalıyız?
Peki ellerimizi ne zaman ve günde kaç kere yıkamalıyız? Bu sorunun yanıtı net: Şüpheli her temastan sonra ellerimizi yıkamalıyız. Buna ilişkin bir liste yapacak olursak ellerimizi yıkamamız gereken günlük yaşam rutinimize ilişkin maddeleri şöyle sıralayabiliriz:
- Sabah uyanınca ilk iş olarak.
- Dişlerimizi fırçalamadan, yüzümüzü, gözümüzü, burnumuzu yıkamadan önce.
- Öksürdükten, hapşırdıktan sonra.
- Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıkarken.
- Asansör, merdiven tırabzanı, toplu ulaşım araçları, market arabası, topluma açık yerlerdeki düğmeler gibi yerlerle temas ettikten sonra.
- Dışarıdan ya da balkondan eve girdiğimizde ilk iş olarak.
- Yemek hazırlamadan ve yemek yemeden önce ve sonra.
- Et, meyve, sebze gibi çiğ gıdalarla temas sonrasında.
- Hayvanlarla temas sonrasında.
- Çöp atma sonrasında.
- Ev temizliği sonrasında.
- Saçlarınızı taramadan, tırnaklarınızı kesmeden önce ve sonra.
- Kürdan kullanmadan önce.
- Lens takıp çıkarmadan önce ve sonra.
- Maske takıp çıkarmadan önce ve sonra.
- Para ile temastan sonra.
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