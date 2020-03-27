Koronavirüse karşı çamaşır suyu mu sirke mi daha etkili?

Sirke ve çamaşır suyunun kullanım alanları farklı değerlendirilmeli. Örneğin meyve yıkarken çamaşır suyu kullanamazsınız, sirke kullanabilirsiniz. Ama ev temizliğinde şu dönemde sirke yerine çamaşır suyu tercih edilebilir. Mesela kapı kollarını, tuvaleti, banyoyu, iş yerlerini sirkeden öte çamaşır suyu ile temizlemenizi öneririm. Çamaşır suyu virüslerin öldürülmesinde etkili ve uygun maliyetli bir seçenektir. Eğer mümkün ise doğal içerikli dezenfektanlar da çamaşır suyu ile aynı işlevi yerine getirebilir. Çamaşır suyunu 1'e 10 oranında suyla incelterek kullanmanızı öneririm, çünkü bundan fazlası akciğerlerimiz, gözlerimiz ve diğer mukoza yapılarımız için riskli olabilir. Daha azı da dezenfeksiyon için yeterli gelmeyebilir. Kabaca 1 litre suya bir çay bardağı çamaşır suyu yeterli olacaktır. Bu karışıma sirke dahil başka bir bileşen eklememelisiniz. Çünkü iki farklı dezenfektanın karıştırılması tepkimeye yol açabilir ve bu da hem yanıcı hem de çeşitli solunum yolu rahatsızlıklarına yol açıcı etki gösterebilir.

Dezenfektan mı sabun mu?

Dr. Sinan Akkurt, koronavirüsten korunmak için en etkili yolun elleri yıkamak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dezenfektan mı sabun mu sorusunun yanıtı kesinlikle sabun, hatta mümkünse kalıp sabun. Korona virüsü zarflı RNA tipidir. Bu tip virüslerin zarf dediğimiz kısımları lipid tabakası, yani yağ içeriği olan tabakalardan oluşur. Ellerimizdeki yağı söküp atan sabunu düşündüğümüzde, sabunun koronavirüsü de temizlemede benzer etkiyi göstereceğini düşünebiliriz. Sabun ayrıca ellerimizdeki kirleri de arındırır. Dolayısıyla ellerimizi su ve sabunla 30 saniye ve üzerinde ovuşturarak yıkamamızın yerini kolonya, eldiven, ıslak mendil, dezenfektan gibi alternatifler tutamaz. Ancak dışarıda mecbur kaldığımız durumlarda elbette 80 derece alkollü kolonya, antibakteriyel özellikli dezenfektan ve alkol içerikli ıslak mendil kullanabiliriz. Demek istediğim mümkün olan her durumda önceliğimiz ellerimizi su ve sabunla yıkamak olmalı.”