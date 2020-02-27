Haber Giriş: 27.02.2020 - 15:01,
Koronavirüs psikolojimizi de etkiliyor!
Psikolog Begüm Sevinç, son dönemde hayatımızı oldukça meşgul eden koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs, her geçen gün dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Hızlıca yayılan bu salgınla ilgili kaygılarınızın, hayatınızı kontrol etmesine izin vermeyin. Korku ve kaygılarınızı baş etmenin birçok basit ve etkili yolu var.
Son zamanlarda koronavirüs ile ilgili haberlere çok sık rastlıyoruz. Fiziksel olarak etkilenmesek de bizi tehdit eden bu tür durum ve olaylardan psikolojik olarak da etkilenebiliyoruz.
Deneyimlediğiniz yüksek kaygıya bağlı olarak:
- Konsantre olmada zorluklar ve uyku güçlüğü yaşama,
- Öfke,
- Sağlık durumunuzla ilgili kaygılanma ve vücudunuzdaki iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, halsizlik gibi belirtilere yönelik aşırı hassasiyet geliştirme,
- Kaygı, endişe ve panik hali,
- Çaresizlik hissetmek,
- Sosyal geri çekilme gibi belirtiler yaşayabilirsiniz.
Yaşanan korku ve kaygı ile baş etmenin yolları
- Doğru bilgiye ulaşın: Virüs salgını ile ilgili haber ve spekülasyonlar korku ve kaygıya sebep olabilir. Virüsle ilgili haberleri takip ederken güvenilir kaynaklardan bilgi aldığınızdan emin olun. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve aile hekiminizden bilgi alabilirsiniz.
- Kişisel temizliğe özen gösterin: Ellerinizi dirseklerinize kadar birkaç dakika boyunca bol su ve sabun ile yıkayıp ayrıca el dezenfektanı kullanmalısınız.
- Medya kullanımınızı düzenleyin: Her ne kadar etkilenen ülkelerdeki gelişmelerden haberdar olmak isteseniz de haberleri izlemeye minik bir mola verin ve hayatınızdaki olumlu yanlara, üzerinde kontrol sahibi olduğunuz şeylere odaklanmayı unutmayın.
- Varsayımlara dikkat edin: Öksürüğü veya ateşi olan birinin mutlaka koronavirüs olduğu anlamına gelmez. Varsayımları azaltmak, başkalarını etiketlememek/damgalamamak için önemlidir.
- Kaygıya bağlı sağlıkla ilgili davranışlarınızdaki aşırılıklardan kaçının: Örneğin hastalık bulguları için vücudunu sık sık tarama, günün büyük bir kısmını hastalıkla ilgili gelişmeleri takip ederek geçirme ve takip edemediğinde rahatsızlık duyma.
- Uygunsuz kaçınma davranışları sergilememeye çalışın: Örneğin virüs bulaşmasını için kalabalık alanlardan kaçınmak için yoğun çaba, ellerinizi normalden fazla yıkama vb.
- Rutinlere sadık kalın: Rutinler, gündelik hayatın ve normallik duygusunun geliştirilmesine yardımcı olur.
- Yardım alın: Bu kaygının hayatınızı olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız gündelik hayatınızdaki aktivitelerde hasta olma kaygısıyla aksaklıklar yaşanmaya başladıysa bir ruh sağlığı uzmanından destek alabilirsiniz.
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