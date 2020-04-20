Koronavirüs, OKB'li hastaları nasıl etkiledi?

Obsesif Kompulsif Bozukluk bir çeşit anksiyete bozukluğudur. Kişinin istemediği ve tekrarlanan düşüncelerden ya da imajlardan kurtulmak için bir zorlayıcı davranışı devam ettirmesi durumudur.

Kişi bunun mantık dışı olduğunu bilir. Fakat, onda rahatsızlık veren kötü hissiyattan kurtulmak için kompulsif davranışlarını tekrarlar. Davranışı gerçekleştirdikten sonra kısa vadede kaygısı azalsa da uzun vadede onu hastalığa doğru sürüklemektedir.

Salgın döneminde bir kişi kirli olduğunu ve virüs taşıdığını düşünüp eşitli temizleme davranışlarını tekrarlar. Hem kendisini virüsten korumak hem de başkasına virüsü bulaştıracağı korkusu ile saatlerce ellerini yıkayıp çeşitli önlemler almaktadır. Davranıştan bağımsız olarak sadece düşünce halinde takıntılarda görülebilir. Kişi bu düşünceleri bastırmak için saatlerce televizyon karşısında oturabilir ya da çok fazla uyuyabilir. Yani aklına gelen düşüncelerden kurtulmak için kişi işlevsiz önlemler alabilir.

Koronavirüs sürecinde kaygı ve takıntı hali birçok kişide görülse de hastalık boyutunda takıntıya meyilli kişileri daha fazla etkileyebiliyor. Aynı zamanda hastalıkla ilgili haber alma takıntısı ile aslı olmayan bilgiler de dahil televizyon ve internete hapsolup tüm bilgilere erişmeye çalışma da söz konusudur. Bundan dolayı kişi kendisini ve çevresindekileri virüsten korumak için aşırı şekilde "kontrol etmeye" çalışır. Dahası intihar ve saldırganlık vakaları da görülmektedir. Bu durumdan mustarip kişiler mutlaka bir uzmandan destek almalıdır.



