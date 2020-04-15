Koronavirüs döneminde ruh sağlığınızı nasıl güçlendirebilirsiniz?

Tüm insanlık tüm dünya ortak bir sorunla başa çıkmaya çalışıyoruz ve beraberinde de yeni öğrenmeler, dayanışma örnekleri ya da krizler yaşıyoruz. Hepimizin ortak hedefi ve dileği; bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak ve sağlıklı, normal günlere en kısa zamanda kavuşmak.



Televizyon kanalları ve sosyal medya aracılığıyla fiziksel sağlığımızı korumak için önlemler yoğun bir şekilde paylaşılıyor. Peki, ruh sağlığımızı korumak ve güçlendirmek için neler yapabiliriz?



Keyif aldığınız etkinliklere zaman ayırın



Günlük rutinleriniz bozulmuş olabilir. Hayatınızı ve rutinlerinizi geçici olarak hızlıca yeniden düzenleyin ve bu yeni düzene göre yaşamınızı sürdürmeye özen gösterin. Yeni rutinleriniz içinde mutlaka keyif aldığınız zamanlar da yer alsın.

Sosyal ve yakın ilişkilerinizi uzaktan da olsa sürdürmeye özen gösterin. İhtiyaç duyduğunuzda yakınlarınızdan kendiniz için yardım isteyin. Yardım istediğiniz gibi yardım ihtiyacı olan yakınlarınıza yardım tekliflerinizi de iletin. Yardım almak kadar yardım sunabilmek, yapabildiğimizi görmek de ruh sağlığımızı güçlendirmek için çok kıymetli. Çocukların da yardım etmek konusunda sorumluluk almalarına katkıda bulunun. Yardım etmekle ilgili onların düşüncelerini ve isteklerini dinleyin, hayata geçirin.

Güvendiğiniz kaynaklardan düzenli ve kararında bilgi, haber alın. Unutmayın günlük yaşamınızda hiçbir zaman bu kadar haber takip etmiyordunuz. Kararında takip hem güveninizi artıracak hem de kaygınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır.



Size ne iyi geliyorsa onlarla meşgul olmaya çalışın



Sizi rahatlatan etkinliklerle zaman geçirmeye çalışın. Sevdiğiniz müzikleri dinlemek, takip ettiğiniz bir diziyi izlemek, sevdiğiniz yazarın diğer kitaplarını okumak, kutu oyunları oynamak, resim yapmak kısacası size ne iyi geliyorsa mümkün olduğunca onlarla meşgul olmaya çalışın. Unutmayın, zamanınızı sevdiğiniz şeylerle doldurursanız sevmediklerinize zaten yer de zaman da kalmayacaktır.

Hayatınızı yeniden düzenlemek için bir fırsat olarak düşünün bu günleri ve neleri değiştirmek istediğinizi düşünün. Eylem planları yapın. Yeni, gerçekleştirilebilir, makul kararlar alın. Planlar yapın. Planlarınızı yakınlarınızla paylaşıp onların da desteğini alın.



Duygularınızı bastırmayın, konuşun, paylaşın



Duygularınızı bastırmayın, ertelemeyin. Fark edin, düşünün, hissedin ve yakınlarınızla paylaşın. Konuşmak, hem duruma hem de duygularınıza yeni bakış açıları getirmenize katkı sunar. Durumun doğasının getirdiği sınırlılıklar ve engellemelerin yarattığı öfke, korku, panik yakın ilişkilerinize sirayet edebilir ve kendinizi istemediğiniz tartışmaların, kavgaların içinde bulabilirsiniz. Tartışmalarda, iletişiminizde duygulardan çok istek ve ihtiyaçlara odaklanın. Doğru anladığınızdan ve anlaşıldığınızdan emin olarak konuşmayı sürdürün.

Beslenme düzeninize dikkat edin. Bozulan rutininizle birlikte yemek, saat ve alışkanlıklarınızın da değişmesi çok normal ancak bu konuda da bir rutin planlamaya özen gösterin. Uyku düzeninize de en yüksek seviyede özen gösterin. İyi bir uyku ruhsal dayanıklılığın çok güçlü bir kalkanıdır.

Sınırlı da olsa evde fiziksel hareketliliğinizi sürdürecek egzersiz, spor, sağlıklı yaşam etkinlikleri planlayın. Örneğin bu konuda Youtube kanallarından paylaşım yapan kişilerin programlarını takip edebilirsiniz.



Evdeki sorumlulukları yeniden paylaşın



Evdeki herkesin sorumluluklarını yeniden gözden geçirin ve işleri yeniden paylaşın. Bu rollerin geçici olduğunu hatırlayarak yeni süreçte herkesin sorumluluk almasına, birlikte hareket etmeye ve ortak hedef için çaba göstermeye katkı sunarak birlikteliğinizin mutluluğunu paylaşın.

Bireysel işler, hobiler için yalnız kalabileceğiniz zamanlara önem verin ancak bunun yanında hep birlikte ailece yapılacak iş, yemek ve eğlenceye de zaman ayırmaya özen gösterin. Mesela, uzun süredir beklettiğiniz işleri gündeme alın ve bitirme planları yapın. Bu hem fiziksel hem de ruhsal olarak size iyi gelecek ve yeni bir şeylere başlama, bitirme heyecanı getirecektir.

Ruh sağlığınız için gülmenin gücünü kullanın



Gülmenin, güldürmenin ve gülümsemenin yarattığı doğal anti depresan etkisinden faydalanın. Sizi eğlendiren, güldüren programlara, şovmenlere, filmlere, etkinliklere zaman ayırın. Gülmek sizi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan esneterek rahatlamanıza katkı sağlayacaktır.

Son olarak umudunuzu asla yitirmeyin. Kendinize ve çevrenizdekilere olumlu mesajlar vermeye odaklanın. Olumsuz düşünmenin, olumsuz yaşantıları tekrarlamanın, konuşmanın yararı olmadığı gibi zararı ve etkilerini artırdığını biliyoruz. Mümkün olduğunca pozitif yaşantılara odaklanın. “Unutan iyileşir” sözünü unutmayın.

Yardım almakta gecikmeyin



Süreç, bu ve benzeri önerileri hayatınıza katmanıza karşın sizin için ruhsal açıdan halen zorlayıcı geçiyorsa ve başa çıkmakta zorlanıyorsanız yardım almakta gecikmeyerek bir profesyonelden mutlaka destek alın.











