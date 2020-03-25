Koronavirüs döneminde ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz?

Tüm dünyadaki insanlar tarih kitaplarına geçecek bir deneyim yaşıyoruz. Sanki önceden yazılmış bir senaryo için kurulmuş kocaman bir film platosunda, rol kesen aktörler gibiyiz. Şaşkın, korkak ve çaresiz. Yaşanan belirsizlik ve durdurulamayan ölümler, korku ve kaygı yarattığı gibi, çaresizlik duygusu içinde sadece fiziksel sağlığımız değil, akıl ve ruh sağlığımızı da korumaya çalışıyoruz.



Özellikle belli yaşın üzerindeki hastalarımız, evde yalnız yaşayan yaşlılarımız ya da şu ana kadar psikoterapi seansı alan hastalarım ne yapacaklarını, süreci nasıl yöneteceklerini bilememekteler. EVDE KAL çağrılarına uyduğumuz için bizler de evdeyiz ve sizleri dijital çağa uygun olarak bilgilendirmeye ve sizlere ruh sağlığı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor, yemek pişirmeyi bilenler tarifler veriyor, sanatçılar konserler, öğretmenler dersler, hatta tiyatrocular, oyunlarını ve skeçlerini bile internet üzerinden yayınlıyor. Biz ruh sağlığı profesyonelleri de sizlere online danışmanlık ve psikoterapi hizmeti ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki, online terapi nedir? Avantajları nelerdir, online terapi nasıl yapılır?



Online terapi nedir?



Online terapi; profesyonel ruh sağlığı uzmanları tarafından danışmanlık ve psikoterapi hizmetinin internet üzerinden sunulduğu, psikoterapinin etik ilkelerine uygun ortamda, güvenliği sağlanmış platformlarda uygulanan yeni bir yaklaşımdır. WhatsApp veya Facetime, veya Skype üzerinden görüntülü yapılan görüşme tekniğidir.



Bireysel psikoterapi, çift ve aile terapisi, cinsel terapi, ergen psikoterapisi, internet, alışveriş, kumar, seks bağımlılığı gibi problem yaşadığınız alanlarda profesyonel destek vermekteyiz.



Online terapinin avantajları nelerdir?



• Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın aynı dili konuştuğunuz sürece bu hizmeti alabilirsiniz.



• Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın aynı dili konuştuğunuz sürece bu hizmeti alabilirsiniz:



• Fiziksel bir engeliniz varsa ya da zorunlu haller nedeni ile evden çıkamıyorsanız psikoterapistin sanal ofisini ziyaret edebilirsiniz.



• Yüz yüze konuşmaktan utandığınız ya da çekindiğiniz durumlarda, eğer iletişim kurmakta zorlanıyor iseniz online terapi ile kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz.



• Kendi zaman diliminize göre randevu imkanı bulabilirsiniz.



• Daha düşük maliyeti ile yüz yüze görüşmeye göre avantaj sağlayabilirsiniz.



Online terapi adımları nelerdir?



1. Online terapi öncesi randevu alınır.



2. Tanışma ve problem tespiti için ilk görüşme yapılır.



3. E-mail ya da WhatsApp yolu ile aydınlatılmış onam formu gönderilir ve danışanın onayı alınır.



4. Danışan da terapist de gizlilik ilkelerine uygun, internetin iyi çektiği bir ortamda (oturma odası veya çalışma odası gibi), ev kıyafeti ile değil terapiye uygun kıyafetler ile yapılır.



5. Her türlü ses ve görüntü kaydı yasaktır.



6. İlk dört seans öykü alınır, daha sonra danışanla beraber farkındalık sağlama aşaması ile başlayan, çözüm aşamasına adım adım çalışılır.



Online terapi etik bir psikoterapi yöntemi midir?



Türk Psikologlar derneğinin Etik İlkeler Yönetmeliğinin 7.4. maddesinde; Geleneksel Olmayan Psikoterapi Ortamları başlığında, “Psikoterapi ilişkisinin başlangıcından itibaren telefon, e-posta, bilgisayar ortamında karşılıklı görüşme (‘chat’), videokonferans vb. ortamların kullanıldığı durumlardır. Yüz yüze yapılan terapide ortaya çıkması beklenmeyen riskleri içinde barındırdıkları için; bu ortamların geleneksel terapi yöntemlerine seçenek olup olmadıkları (örneğin: sözel olmayan ipuçlarının kaybı ile yanlış anlamalara yol açılması, duygusal derinlikle ilgili sorunlar, bu ortamın danışanın en yüksek yararına hizmet etmiyor olması, vb.) dünyada tartışılmakla birlikte, eğer bu ortamlarda psikolojik hizmet veriliyor ise, bu yönetmelikte konulan tüm etik kurallara uyulması esastır. Geleneksel olmayan psikoterapi ortamları doğaları gereği etik kurallardan herhangi birine uymamayı ya da uyamamayı zorunlu kılıyorsa psikoterapi hizmetinin bu ortamlarda verilmesinden kaçınılması gerekir.” şeklinde geçmektedir.



Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?



Başka bir profesyonelden daha hizmet alan bir kişiye psikoterapi yapmak: Herhangi bir başka ruh sağlığı hizmeti alan kişiye psikoterapi yapmaya karar vermeden önce; psikolog, bu durum yüzünden tedavide ortaya çıkabilecek karışıklık ve çatışma riskini önlemek için bu konuları danışana açıklar ve kişinin yararını göz önünde bulundurarak terapi yapıp yapmamaya karar verir. Etik olanı tek bir psikoterapist ile ilerlemektir.



Duygusal ve cinsel yakınlaşma asla kabul edilemez: Ruh sağlığı profesyonelleri, halen hizmet verdiği danışanlarla hizmet verilen danışanın yakın ilişkide bulunduğu kişiler ve akrabalarıyla ve eski danışanlarıyla duygusal ve/ veya karşılıklı çıkar ilişkisi oluşturabilecek alışverişe giremez, bu kişileri psikoterapiye kabul etmez.



Danışan alkol veya madde kullanıyorsa: Madde altında seans yapılmaz.



Psikoterapinin sonlandırılması: Mesleki ilişkiyi, danışanın artık yardıma gereksinimi kalmadığı, psikoterapinin yarar sağlamadığı ve/veya süregelen yardımdan dolayı danışanın zarar göreceği durumlarda bitirir.





