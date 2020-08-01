Kol ağrısına ne iyi gelir? Sağ ve sol kağrısı nasıl geçer? Kol ağrısı neden olur

Kol ağrısı meydana geldiğinde, yapılması gereken ilk şey uzman doktorlara başvurmak olacaktır. Uzman doktorların belirlemiş olduğu tedavi yöntemleri uygulanarak, ağrı kalıcı şekilde çözülebilir. Bunun yanında kol ağrısı olduğunda, aşağıda yapılacaklar da kol ağrısını geçirebilecek yöntemlerdir.

Kol Ağrısına Ne İyi Gelir?

Dinlenme: Ellerin veya kolların sürekli çalıştığı bir işi yapmak, kolda meydana gelen ağrıların önemli nedenleri arasındadır. Kişi, kollardaki bu ağrıyı gidermek için mutlaka çalışmaya bir süre ara vermelidir.

Yüksek Tutma: Kolların kalp seviyesinin üzerinde tutulması, ağrıyı geçirmek için uygulanabilecek diğer uygulamalardan birisidir. Kolların yüksekte tutulmasıyla, sorun kısmen çözülebilir.

Bandaj: Fazla sıkmadan kollardaki ağrı bölgesinin bandajla sarılması, ağrıyı geçirebilecek diğer yöntemler arasında yer alır.

Kol Ağrısı Neden Olur?

Kol ağrısı birden fazla faktöre bağlı gelişebilen rahatsızlıklardan birisidir. Genel nedeni kaslarda meydana gelen yaralanma veya zedelenme durumlarıdır. Ağır işlerde çalışmak, yük kaldırmak kol ağrısının bir diğer nedeni sayılabilir. Bunun yanında, kol ağrısına neden olabilecek durumlar şöyledir.

- Boyun fıtığının meydana gelmiş olması, kol ağrısının önemli nedenlerinden birisidir.

- Ellerde, bileklerde ve kol bölgesinde meydana gelen kırıklar, bu ağrılara neden olabilir. Kırıklar, çok şiddetli ağrılara neden olacağından, doktora zaman kaybetmeden gitmek gerekecektir.

- Sinir bölgelerinden meydana gelen sıkışmalar, kol ağrılarının nedenleri arasında sayılabilir.

- Ağırlık kaldırma ve tendonlarda yaşanan iltihaplanmalar kol ağrısını tetikleyen önemli faktörler arasında sayılabilir.

Sağ Kol Ağrısı Nedenleri ve Tedavisi?

Sağ kol ağrısının belirgin nedenlerini yukarıda saydık. Özellikle kaslarda zedelenme ve sıkışmalar sağ ve diğer kol ağrısının nedenleri içerisindedir. Sağ kol kaslarında yaşanan sıkışma ve zedelenme sorunları genel anlamda ağırlık kaldırma, sürekli kolların çalıştırılması, dinlenme konusunda sürekli erteleme durumu gibi sorunlardan dolayı olur. Bu sorunun giderilmesi için tüm tedavi yöntemlerine uymak gerekir.

Sağ kol ağrısı önemli sorun haline gelmeden önce bile doktora başvurulması gerektiği söylenir. Zaman kaybı yapmadan doktora başvurulması durumunda, çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Uzman doktorlar bandaja alma, ilaç tedavisi uygulama gibi yöntemleri isteyebilirler.

Bunun dışında, kolun bir süre hareket edilmemesi, dinlenmenin gerekliliği gibi faktörler de tedavi içerisinde yer alabilir. Uzman doktorların verdiği tedavi yöntemlerine mutlaka uyulmalıdır. Sol kola nispeten biraz daha tehlikesiz olduğu söylenebilir.

Sol Kol Ağrısı Nedenleri ve Tedavisi?

Sol kol ağrısı, hastaların en çok merak ettikleri durumdur. Eklem sorunları ve kaslarda sıkışmalar, sol koldaki ağrıların nedenleri içerisinde yer alabilir. Bunun yanında, kolun sürekli çalışması, ağırlık kaldırma sol kol ağrısı nedenleri içerisinde bulunur.

Sol kol ağrılarını önemli bir hale getiren, az da olsa, kalpten dolayı ağrının meydana gelmiş olmasıdır. Bu durum ihtimallere bırakılmamalı ve zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir. Uzman doktorları vermiş olduğu yöntemler harfiyen yerine getirilmelidir.

Kol Ağrısı Geçirme Yöntemleri

Kol ağrısı geçirme yöntemlerini kendiniz uygulamak isterseniz, dinlenmenin en önemli tedavi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Öyle ki birçok uzman, kol ağrısında en önemli tedavinin dinlenmeye yönelik yapılan çalışma olduğunu belirtiyor. Bunun dışında, çeşitli ağrı kesici kremler ve bazı doğal tedaviler, ağrıyı dindirmek için uygulanabilir. Kol ağrısının giderilmesi isteniyorsa, dinlenme sürecinde kolların bandajla kapatılmış olmasına ve kalbin üstünde tutulmasına dikkat edilmelidir.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.