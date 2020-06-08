Klor nedir? Klor değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

İnsan vücudunda PH dengesinin ve vücut ısısının düzenlenmesini sağlanması için önemli bir etkeni olan elektrolitlerden birisi de klordur.



Klor nedir?



İnsan vücudunda birçok elektrolitler bulunur. Bunlardan bazıları sodyum, potasyum, bikarbonat gibi elektrolitlerdir. Elektrolitler vücutta çok küçüktür. Fakat vücudu için çok büyük bir öneme sahiptir. Klor ise bu elektrolitler ile birlikte insan vücudunda sıvıların miktarını düzenler. Ayrıca vücutta asit dengesini sağlamaktadır. Kişiler kloru vücuduna sofa tuzu ile alır. Mide ve bağırsak yolu ile de klorun fazlası vücuttan atılır.



Klor değeri kaç olmalıdır?



Klor vücut için çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bu sebeple belirli bir seviyede olması gerekir. Klor değerinin normal değer aralıkları bebeklerde, kadınlarda ve erkeklerde değişkenlik göstermektedir. Normal klor değerleri şunlardır:



- Yetişkin kadınlarda klor seviyesi 96-106 mmol/L olmalıdır.

- Yetişkin erkeklerde klor seviyesi 98-107 mmol/L olmalıdır.

- Bebeklerde ise klor seviyesi 96-113 mmol/L aralığında olması gerekir.



Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri



İnsan vücudunda klor seviyesi yapılan kan testlerinde belirlenmektedir. kandaki klor seviyesinin normal seviyeden fazla olması klor yüksekliği olarak adlandırılır. Klor değeri kanda yükseldiği zaman ise elektrolit dengesizlik oluşmaktadır. Kanda klor seviyesinin yükselmesinin bazı nedenleri bulunur. Bu nedenler şunlardır:



- Addison ve Diyabet hastalıkları

- Tuz tüketiminin fazla olması

- Kanda sodyum oranının yüksek olması

- Böbrek yetmezliği

- İshal,t terleme ve kusmanın uzun sürmesi

- Vücuda az sıvı alınması

- Yüksek ısı altında kalmak

- Fiziksel aktivitenin fazla olması



Klor yüksekliği insan vücudundaki elektrolit dengesizliklere yol açması sebebiyle mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Fakat birçok kişi klor seviyesinin yükseldiğini fark edemez. Klor seviyesinin yükseldiğini gösteren belirtiler ise şunlardır:



- Tansiyonun yükselmesi

- Sürekli susama isteği ve yorgunluk

- Kaslarda güçsüzlük yaşanması

- Vücut karıncalanması ve uyuşması

- Aritmi

- Terleme, ishal ve kusma gibi durumlar sebebiyle sıvı kaybına sebep olacak durumlar

- Konsantrasyon problemleri



Kan testlerinden çıkan sonuçlarda klor seviyesinin normal değerden daha düşük çıkması durumu ise klor düşüklüğü anlamına gelmektedir. Klorun kandaki seviyesini, böbrekler kontrol eder. Klor seviyesi bu sebeple metabolizmanın doğru çalışması için çok önemlidir. Kanda klor seviyesinin düşük çıkmasının sebepleri ise şunlardır:



- Kişilerde doğuştan gelen kalp yetmezliği

- İshal ve kusmanın uzun sürmesi

- Bazı akciğer hastalıkları. Amfizem gibi hastalıklar

- Kanda PH değerinin normalin üstünde olması, alkoloz

- Bazı ilaç çeşitlerinin kullanılması. Bu ilaç çeşitleri bikarbonatlar, kortikosteroidler, diüretikler ve laksatifler gibi ilaç çeşitleridir.

- Addison hastalığı da nedenleri arasında bulunmaktadır.



Kanda klor seviyesinin düşük olması elektrolit dengesizliğe neden olacaktır. Bu sebeple mutlaka doktora başvurulmalıdır. Doktor klor seviyesini yapılacak kan testleri ile belirler. Fakat pek çok kişi klor seviyesi düşüklüğünün vücutta belirtilerini bilememektedir. Bazı belirtiler klor seviyesinin düşük olduğuna işaret eder. Bu belirtileri şu şekilde açıklayabiliriz:



- Vücudun çok fazla sıvı kaybetmesi

- Kişilerde oluşabilecek nefes darlığı ve nefes almada güçlük çekme

- Sürekli kişilerin kendisini halsiz, yorgun ve bitkin hissetmesi

- Sıvı kaybı oluşumu nedeniyle mide bulantısı, kusma ve ishal



Klor seviyesinin düşüklüğünü gösterecek bu belirtilerden başka belirti bulunmamaktadır. Genel olarak klor seviyesinin çok düşük bir seviyeye gelene kadar pek fazla belirti vermemektedir.