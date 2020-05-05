Kırk yaş sonrası yakın gözlüksüz yaşam trifokal (akıllı) lensler ile mümkün

Kırk yaşımızdan sonra gözümüzün içindeki lensin elastikiyetini kaybettiğini ve yakına bakarken odaklama yapamadığını belirten Prof. Dr. Banu Coşar, “Kırk yaştan sonra yakını görememeye “presbiyopi” adını veriyoruz. Presbiyopi, yıllar içinde gitgide artıyor ve 60 yaş civarında maksimum seviyesine ulaşıyor. Presbiyopi için gözlük ya da kontakt lens takmak istemeyenler, trifokal (akıllı) göz içi lens ameliyatı olabilirler. Trifokal göz içi lensler; hem uzak, hem orta, hem de yakın mesafeyi gözlüksüz görmeyi sağlar” şeklinde konuştu.

Her göz yapısı akıllı lens ameliyatına uygun değil

Prof. Dr. Banu Coşar akıllı lens ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kırk yaşını aşmış olup yakın gözlüğü takmak istemeyenler bu ameliyat için adaydır. Ancak her göz yapısı akıllı lens ameliyatı için uygun değildir. Akıllı lens ameliyatı öncesi detaylı göz tetkikleri yapılıyor. Bu tetkikler arasında gözün kornea (şeffaf) tabakasının haritası, gözün Kappa açısı ve Alfa açısı denen görme aksıyla ilgili açılarının belirlenmesi ve gözün kontrast duyarlık ölçümü yer alıyor. Bu tetkikler sonucunda gözün trifokal lens takılmasına uygunluğu belirleniyor. Akıllı lens takılabilmesi için ayrıca gözün retina (ağ) tabakasının da sağlıklı olması gerekiyor.”

Operasyon 15-20 dakika sürüyor

Akıllı lens ameliyatının iki göze aynı seansta uygulanmadığının altını çizen Prof. Dr. Banu Coşar, “Önce tek göz, bir başka gün diğer göz ameliyat ediliyor. İki göz arasına tercihen 1 hafta süre konuyor. Ameliyat göz başına 15-20 dakika sürüyor. Ameliyat uyuşturucu damla ve koldan sakinleştirici iğne (sedasyon) ile gerçekleştiriliyor. Ameliyat korkusu olanlarda veya başka tıbbi nedenlerle genel anestezi de kullanılabiliyor.” şeklinde bilgi verdi.

Ameliyat sonrası dereceler sıfırlanmazsa kalan dereceler için lazer tedavisi uygulanabiliyor

Akıllı lens ameliyatı sonrası gözün %100 sıfır derece olacağının garantisi olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Banu Coşar, “Akıllı lens ameliyatı olan her 100 kişiden 90’ı uzağı ve yakını gözlüksüz net görebilir. Ama 10 kişinin düşük dereceli gözlük ihtiyacı devam edebilir. Gözde derece kalması halinde, 3 ay sonra lazer ile bu dereceleri de ortadan kaldırabiliyoruz.” dedi.

Akıllı lens taktıranlarda ileride katarakt olma ihtimali ortadan kalkıyor

Gözümüzün içindeki lensin şeffaflığını yitirmesine “katarakt” adının verildiğini söyleyen Prof. Dr. Banu Coşar, akılı lens ameliyatında kişinin kendi lensinin alıp, yerine yapay bir lens yerleştirildiğini, böylece ilerde katarakt olma ihtimalinin de ortadan kalktığını açıkladı.