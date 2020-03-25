Kemik erimesine ne iyi gelir? Kemik erimesi neden olur?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Kemik Erimesi; kemik dokusundaki yoğunluğun kaybı ve bununla birlikte dayanıklılığının azalması kısaca kemik kalitesinin bozulmasına neden olan ciddi bir sağlık sorunudur. Kemiklerdeki Erimenin gidere artması, kemiklerin kırılganlığını da arttırıcı bir unsur oluşturmaktadır.

Kemik Erimesine Ne İyi Gelir?

Kemik Erimesi tıptaki tanımıyla Osteoporoz tedavisinde amaç mevcut olan kemik kitlesinin korunmasını sağlamak veya artırılması ve meydana gelebilecek kırıkların önüne geçilmesidir. Bu noktada tüketilecek olan besinlerin önemi oldukça büyük olmaktadır. Peki, kemik erimesini önleyici besinler hangileridir? İşte düzenli olarak tüketildiğinde kemik erimesine iyi gelen besinler;

- Kayısı; içeriğinde yüksek oranda magnezyum ve kalsiyum bulunur.

- Soğan: Sarımsakla birlikte tüketildiğinde enfeksiyonlarla mücadele eder. İçeriğindeki kükürt bileşimleri atardamar hasarlarına karşı koruyucudur. :Ayrıca kemik erimesine de iyi gelen besinler arasında bulunur.

- Süt; içeriğinde B2,A-E ve D vitaminleri bulunur. Ayrıca kemikler için önemli olan kalsiyum içerir. Bunun yanında süt demir, fosfor ve folik asit kaynağıdır. Sütün içeriğinde bulunan D vitamini ve kalsiyum ve fosfor dişleri ve kemiklerin güçlendirilmesine katkı sunar.

- Marul sütten dahi daha fazla kalsiyum içeren bir besin ögesidir.

- Kuru Erik; İçeriğinde bol miktarda fenolik bileşikler ve bor elementi barındırır. Bor elementi kemik sağlığı için gerekli olan en önemli maddelerden biridir. Kemik erimesine karşı koruyucu bir nitelik barındırmaktadır. Günlük olarak 100 gram kuru erik tüketimi, günlük bor gereksinimini karşılayabilmektedir.

- Brokoli; bol miktarlarda mineral ve demir içerir. Ayrıca A, E ve C vitaminleri bakımından çok zengindir. İçeriğinde barındırdığı bol miktardaki kalsiyum ile kemik erimesine karşı önleyici bir etki sunmaktadır.

Kuru Erik: Fenolik bileşikler ve bor elementi bakımından zengindir. Bor elementi kemik sağlığını koruyan, kemik erimesine karşı koruyucu özelliktedir. Günlük 100 gram kuru erik tüketiminin, günlük bor gereksinimini karşılayabileceği belirtiliyor.

- Üzüm Çekirdeği Özütü; Flavonoit tipi bileşenler bakımından zengin olup oksidatif hasarı önleyici bir etki yaratmaktadır. Ayrıca kemik erimesine sebebiyet veren proteolitik enzimleri de azaltıcı bir etki sağlamaktadır. Bu bakımdan kemik erimesine karşı savaş açan önemli gıda takviyeleri arasında yerini almaktadır.

- Elma; Kemik erimesine karşı savaş açan besinlerden biridir.

- Portakal ve benzeri Narenciye Meyveleri; İçeriğindeki C vitamini ve flavonoit bileşenler bakımından kemik sağlığına önemli katkı sunan gıdalardandır.

Kemik Erimesi Neden Olur?

Kemik erimesine neden olan faktörlerin başında hiç şüphesiz yanlış beslenme gelmektedir. Özellikle fazlaca tüketilen asitli gıdalar tam bir kemik düşmanıdır.

Yanlış beslenmeye ek olarak asitli içeceklerin tüketilmesi sinsice ilerleyen kemik erimesine sebebiyet veren en önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yetersiz alınan güneş ışığı yani D vitamininin yeteri da önemli bir etkeni oluşturmaktadır.

Kemik sağlığına olumsuz etki eden bir diğer önemli unsur ise hareketsiz yaşam olmaktadır. Ayrıca;

- Yetersiz çinko,

- Yetersiz düzeyde folik asit alımı,

- Bazı vitamin eksiklikleri,

- Aşırı stres,

- insülin direnci ve artan ilaç kullanımı kemik erimesini hızlandıran unsurların başında gelmektedir.

Kemik sağlığını olumsuz etkileyen unsurların başında gelen insülin direncinin kırılabilmesi için ise, unlu ve şekerli besinlerin tüketiminden kaçınılması oldukça önemlidir. Ayrıca kemik sağlığının korunabilmesi bakımından bir başka önemli unsuru ise bol miktarda taze meyve ve sebze tüketimi oluşturmaktadır. Böylece kemik sağlığını koruyucu nitelikteki mineral ve vitaminlerin yeterli düzeyde alımı mümkün hale gelebilir.

Soya, pamuk, ayçiçeği yağı, margarin gibi omega - 6 ve trans yağ asitlerinden zengin yağları beslenme listesinden çıkarmak kemik sağlığının korunmasına çok önemli bir katkı sağlayacak unsurlardan biridir.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.