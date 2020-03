Katarakt hakkında en çok merak edilen sorular ve yanıtları

Katarakt, gözümüzün içindeki lensin saydamlığını kaybetmesi ve bir perde gibi görmeyi engellemesidir. Katarakt, gözümüzün içindeki lensin saydamlığını kaybetmesi ve bir perde gibi görmeyi engellemesidir.

Kimler katarakt olur?

Katarakt; gözün yaşlanma hastalıklarından biri olmakla beraber, sadece yaşlıları etkilemez. Yeni doğan bebeklerde (doğuştan), şeker hastalarında, göz yaralanmaları sonucunda, kortizonlu ilaç kullananlarda, romatizma ve kas hastalarında da katarakt izlenebilir.

Katarakt belirtileri nelerdir?

Aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçına sahipseniz, kataraktınız olabilir:

-Görmede azalma

- Işıklarda dağılma-saçılma

- Çift görme

- Okumada zorluk

- Renkleri ayırt etmede zorlanma

- Göz numaralarının sık değişmesi

Katarakt nasıl tedavi edilir?



Günümüzde kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Göz damlası veya ilaçla tedavisi yoktur. Katarakt ameliyatına “fakoemülsifikasyon” veya kısaca “fako” adı verilir. Katarakt ameliyatı sırasında femtosaniye lazer de kullanılabilir. O takdirde ameliyat “femtofako” veya “femtokatarakt ameliyatı” olarak anılır.



Katarakt ameliyatı ne zaman yapılmalı?



Katarakta bağlı görme kaybı, kişinin günlük hayatını olumsuz etkilemeye başladıysa ameliyat yapılmalıdır. Kişinin günlük aktivitelerinin gerektirdiği görüş ihtiyacına göre ameliyat kararı verilmelidir. Genellikle %70 veya altındaki görme seviyesine katarakt ameliyatı önerilir. Ancak keskin görüş gerektiren işlerde çalışanlara çok daha erken ameliyat gerekebilir.



Katarakt ameliyatı neden gerekli?



Katarakt ilerleyici bir hastalıktır. Eğer katarakt ameliyat edilmezse, göz içindeki lensin saydamlığını giderek kaybetmesi sonucu görme seviyesi gitgide düşer. Kataraktın gönümüzde tek tedavisi ameliyattır, göz damlası veya ilaçla tedavisi mümkün değildir. Bu nedenle görmenin tam kaybını önlemek için katarakt ameliyatı gereklidir.



Katarakt ameliyatı olmazsam ne olur?



Katarakt, ameliyat edilmeyip beklenildiği takdirde görme gitgide kötüleşir. Katarakt ilerleyince, kitap veya gazete okumak, bilgisayar ve araç kullanmak gibi günlük aktiviteleri yapmanızı engeller. Ayrıca katarakt, göz tansiyonunun yükselmesi gibi başka göz problemlerine de yol açabilir. Katarakta bağlı görme kaybı nedeni ile düşme riski artar. Günlük yaşam olumsuz etkilenir.



Katarakt ameliyatı başarı oranı ne kadardır?



Katarakt ameliyatı sonrası görme ilk birkaç gün içerisinde artmaya başlar. Eğer gözde görmeyi bozan başka bir hastalık yoksa ameliyat sonrası “tam” görüş beklenir. Ancak her ameliyatta olduğu gibi katarakt ameliyatında da enfeksiyon (mikrop kapma) veya ikinci ameliyat gerekliliği gibi riskler mevcuttur.



Her yaşta katarakt ameliyatı yaptırılır mı?



Doğuştan kataraktlarda, bebek 1-1.5 aylıkken ameliyat gerekir. Yetişkinler ise her yaşta katarakt ameliyatı olabilir.



Katarakt ameliyatı nasıl yapılır?



Ameliyat uyuşturucu damla ve koldan sakinleştirici iğne ile yapıldığından işlem sırasında ağrı ve acı hissedilmez. Göze ufak bir kesi yapılır, bu kesiden girilerek “fakoemülsifikasyon” cihazı ile kataraktlı lens parçalanarak, emilir. Göz içine yapay bir lens yerleştirilir. Göz içine koruyucu bir antibiyotik verilerek işlem sonlandırılır.



Katarakt ameliyatı ne kadar sürer?



Katarakt ameliyatı göz başına 15-20 dakika sürer.



Ameliyat sonrası iyileşme süreci nasıldır?



Ameliyat sonrası ilk günlerde görüş hafif bulanık olabilir. Birkaç gün içinde görüş netleşir; işe ve günlük hayata geri dönülebilir.



Katarakt ameliyatı sonrası görme ne zaman düzelir?



Ameliyat sonrası görüş birkaç gün içinde netleşmeye başlar.



Katarakt ameliyatı sonrası ne zaman banyo yapılır?



Ameliyat sonrası ilk 1 hafta saçlar, baş geriye eğilerek yardımla yıkanmalı, göze su ve sabun kaçırılmamalıdır. İkinci haftadan itibaren normal şekilde banyo yapılabilir.