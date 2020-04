Karantina döneminde kilo almamak için 10 öneri

Evde kalınan bu dönemde kilo almamak için dikkat edilmesi gerekenler;

1. Evde kalınan bu günlerde; zaten evdeyim kilo alsam ne farkedecek diye düşünebilirsiniz. Fazla kilonun da sağlığınızı olumsuz etkileyeceğini unutmayın.



2. Bu süreçte güne geç başlayanlar olabilir. Öğün düzeninizi kahvaltı öğünü, iki ara öğün ve akşam öğünü olarak planlayabilirsiniz.



3. Kahvaltı öğününüzde yumurta, az yağlı peynir, bol yeşillik, ceviz tercih edebilirsiniz.



4. Ara öğünlerinizde yoğurt ve yulaf, meyve ve badem, sütlü kahve ve ceviz, avokado gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz.



5. Ana öğünlerinizi hazırlarken bir öğününüzde; düşük kalorili sebze yemeği veya sebze çorbası veya hazırlaması kolay yeşillikler ile salata tercih edebilirsiniz. Diğer öğününüzde ise et, tavuk veya balık grubundan tercih yapabilirsiniz. Böylelikle öğünlerinizi kalori açısından dengelemiş olursunuz.



6. Yiyeceklerinizi az yağlı veya yağsız tercih edin. Özellikle peynir ve süt ürünlerini bu süreçte az yağlı tercih etmenizi öneririm. Yemeklere ve salatalara koyacağınız yağ oranına dikkat edin. Ekstra tuz tüketiminden kaçının.



7. Evde kalınan günlerde su içiminizin azalmamasına gayret gösterin. Gün içerisinde en az 1,5-2 litre su içmeye özen gösterin. Su metabolizmanızı hızlandıran en önemli içecektir.



8. Kolalı ve gazlı içeceklerden uzak durun. Alkol tüketimini sınırlandırın. Sade maden suyu, ayran, ev yapımı limonata, taze sıkılmış portakal suyu gibi içecekleri tercih edin.



9. Her gün düzenli aktivite yapmaya özen gösterin. İmkanınız var ise yürüyüş yapabilirsiniz. İmkanınız yok ise evde sık sık oturduğunuz yerden kalkarak evin içerisinde gezinin. Çeşitli egzersizler ile metabolizmanızı hızlandırmayı hedefleyin. Olduğunuz yerde zıplama, olduğunuz yerde koşma, ip atlama, squat, plank gibi kardiyo egzersizleri deneyebilirsiniz.



10. Kendinize haftalık veya aylık alışveriş listesi hazırlayabilirsiniz. Alışveriş listenizde cips, çikolata, gofret, bisküvi gibi yüksek kalorili atıştırmalıkların olmamasına özen gösterin.



Örnek alışveriş listesi:



• Yulaf ezmesi

• Badem ve ceviz gibi

• Az yağlı süt

• Kaymaksız yoğurt

• Yumurta

• Yağsız lor peyniri

• Kırmızı biber

• Mantar

• Hindi eti veya tavuk eti

• Baharat

• Brokoli veya brüksel lahanası gibi lahanagiller familyasından sebzeler

• Nohut veya yeşil mercimek gibi baklagiller

• Bulgur veya karabuğday gibi tahıllar

• Turp, soğan veya sarımsak

• Yeşillikler

• Yeşil elma, kivi, portakal gibi C vitamini zengini meyveler



Metabolizma Hızlandırıcı İçecek Tarifi



• 14-15 adet maydanoz

• 1-2 avuç toz yeşil çay veya 1-2 adet poşet yeşil çay

• 4-5 parça elma kabuğu

• 3-4 parça limon dilimi

• 1 adet Tarçın çubuğu

• 2 litre su



Yapılışı: 2 litre suyu kaynatın. Kaynamış suyun içerisine maydanoz ve yeşil çayı ekleyin. 5-8 dk. bekleterek demleyin. Demlendikten sonra içindekileri süzün. Süzdükten sonra içine limon dilimleri, elma kabuğu ve tarçın çubuğunu aroma vermek için ekleyin. Sıcak veya ılık olarak veya isteğe bağlı olarak dolapta bekletip soğuk olarak içebilirsiniz. Gün içerisinde tamamını için. Haftada 2 kez yapabilirsiniz.